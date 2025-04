Nello scontro diretto la Todosport ha battuto in casa le ragazze tirreniche per 3-2 mentre le napitine hanno conquistato la piena posta in palio contro Castrovillari. Le tre squadre ora sono distanziate da appena due punti complessivamente

La formula della fase ad orologio un po’ è stata digerita a fatica da tante squadre regionali ma, al contempo, almeno per il gruppo di vertice sta creando una situazione di grande equilibrio. Le big stanno dimostrando di poter puntare al salto di categoria, di settimana in settimana non mancano le sorprese.

C’erano tante attese, sul piano dello spettacolo, per Todosport-Paola e il pubblico non è rimasto sostanzialmente deluso. La compagine di casa ha vinto la battaglia sportiva per 3-2, i due punti maturati consentono al gruppo di Iurlaro di mantenere la vetta della classifica. Pur sconfitto il Paola di certo non mollerà la presa, mancano ancora sei gare al termine di questo gruppo e tutto potrà succedere.

Lo sa bene, del resto, anche la Lory Pizzo, che ha battuto 3-0 il Castrovillari e ora dista due punti proprio dal primato. Il gruppo di Monopoli sembrava quasi fuori dai giochi qualche settimana fa, ora ha ritrovato consapevolezza nei propri mezzi e sa benissimo come, non fallendo proprio gli scontri diretti, potrà davvero guardare con fiducia al salto di categoria.

Un vero peccato come non ci sia ben più di una promozione, per quanto visto sinora. Avrebbe meritato qualche punto in più Cirò, che ha condotto una grande prima parte di stagione e ha perso qualche incrocio importante di recente. È tornata alla vittoria nel 3-1 sul campo della Cidue ma di certo guarderà con fiducia al futuro, pallavoliste giovani e concrete rappresentano il maggior tesoro della società pitagorica.

In proiezione futura da premiare la battaglia tra Catanzaro e Rossano, il 3-1 ha premiato le ragazze di casa ma di certo, nella prossima stagione, saranno due team da tenere in alta considerazione. Tra le possibili outsider la New Teosidos ha conquistato i tre punti contro la Gm Cosenza: un altro 3-1 a confermare come le reggine siano sempre insidiose davanti al pubblico amico.

Un’altra gara infine a chiudere la fase playoff, quella di ieri pomeriggio tra Diper Cinquefrondi e Arpaia Lamezia, vittoria ospite per 3-1.

Ricordiamo come, dopo la pausa pasquale, questo girone avrà altri sei turni e terminerà nell’ultimo weekend di maggio.

Nel frattempo, è andato agli archivi il mini torneo di contenimento. Sei le giornate disputate, nell’ultima conferma del primo posto per Gioia Tauro col 3-0 contro la Pink Lamezia, che in questa stagione non ha conquistato un punto e anzi ha chiuso per le statistiche a meno tre. Vittoria della Silan sulla Elio Sozzi 3-1 fuori casa, infine domenica Digem-Cutro 1-3.