Nel torneo di Serie B interregionale i cratensi nel derby contro la Tonno Callipo dovranno conquistare la vittoria per accadere ai playoff. Nei palazzetti calabresi in C, invece, i tirrenici stanno ormai contando i passi che li separano dal salto in categoria

Un weekend di volley con diverse emozioni in ballo. La Serie B ha congedato, per il momento, la Raffaele Lamezia tenendo l’ultimo posticipo del girone H come pezzo forte. L’incontro tra Bisignano e Tonno Callipo vale, infatti, un’intera stagione per i biancazzurri che, dopo un girone d’andata ai limiti della perfezione, hanno subito una flessione nel ritorno.

Il pressing delle squadre siciliane si è fatto decisamente sentire, la squadra bisignanese per essere sicura del secondo posto – e dell’accesso ai playoff nazionale – dovrà vincere contro i giovani vibonesi. Non potendo contare, ormai ciclicamente, sulla disponibilità ai nostri microfoni dei dirigenti biancazzurri, passiamo direttamente all’anteprima del match, raccontata dal pallavolista giallorosso Raffaele Zangari: «Sicuramente troveremo una squadra agguerrita visto che si gioca l’accesso ai playoff. Noi cercheremo di esprimere la nostra migliore pallavolo: l’intento ovviamente è cercare di concludere bene il nostro campionato».

Si giocherà anche in Serie C andando intanto a completare la ventiduesima giornata, che finirà oggi pomeriggio con Crotone-Lamezia. I padroni di casa sono reduci dalla supercoppa del Sud, svolta in Molise, e giocheranno praticamente senza tirare il fiato.

Il 23° turno scatterà domani con tre match partendo dal derby cosentino tra Area Brutia e Milani, impegno agevole per il Paola in casa contro la Volo Virtus Lamezia, trasferta di conferme per il Catanzaro che andrà a giocare sul parquet della Tigano. Domenica il resto della giornata, il Praia tornerà in campo e dovrà gestire, di fatto, i punti per andare aritmeticamente in Serie B.

L’avversario sarà il Taurianova, i tirennici potrebbero addirittura vincere il torneo in anticipo in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 e l’eventuale contemporaneo ko della Milani Rende. Calcoli che saranno rimandati, quindi, tra qualche ora, mentre di domenica si giocherà di mattina Lamezia-Corigliano e alle 17 Montalto-Callipo.