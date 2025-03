Un fine settimana di conferme per le squadre in testa e, con ogni probabilità, i giochi per la vetta non saranno più in discussione. Lo ha dimostrato la Raffaele Lamezia, il sestetto ha confermato di non avere rivali nel girone H dell’interregionale. La squadra gialloblu ha battuto il Bisignano in trasferta per 3-0, in una gara ben diversa rispetto a quella dell’andata. La compagine allenata da Torchia è una sorta di rullo in questo torneo, il tecnico è consapevole della prestazione maiuscola giocata dal suo gruppo: «I ragazzi erano determinati e compatti nel voler dare alcune risposte a loro stessi. Lo hanno fatto egregiamente con grande qualità e in un campo quasi inespugnabile. Una partita quasi perfetta restituisce alla squadra la fiducia necessaria per il rush finale. Aver rimesso un vantaggio consistente è poi nella pratica la cosa più importante che abbiamo fatto. Ora testa al prossimo altro grande match in casa».

Ricordiamo come Lamezia ha avuto una pausa solamente una settimana fa con la sconfitta interna contro il Bronte e ora ha nove punti di distanza dallo stesso Bisignano. Quest’ultimo dovrà fare attenzione, il ruolo da vice-capolista non è assolutamente al sicuro, tutto potrà ancora succedere.

Fa il suo dovere la Tonno Callipo, la prima squadra dei giallorossi ha conquistato una comoda vittoria interna per 3-0 contro la Ricchigia, i giovani talenti sanno di poter chiudere questa stagione in crescendo.

Il 19° turno in Serie C era particolarmente atteso, è per altro la prima giornata dopo il ritiro del Magna Graecia che ha riscritto la classifica. E forse, anche per un fattore mentale implicito, i risultati del weekend non sono stati così scontati, partendo proprio da quanto accaduto a Vibo. Dopo la facile gara di Serie B, è andato in scena il confronto tra il secondo team giallorosso e il Taurianova, sconfitto per 3-1 nonostante l’iniziale vantaggio e ora sempre più distante dalla vetta. Con lo stesso risultato si è imposto il Paola fuori casa col Crotone, ritrovatasi terza ora la compagine di De Martino sta letteralmente volando in campo. Con i piedi per terra invece è la Milani Rende, nel 3-0 contro Corigliano – il terzo match giocato al sabato del torneo - c’è la consapevolezza anche di una stagione che poteva dare ancora più soddisfazioni con un po’ più di fortuna.

Nelle gare di ieri pomeriggio copertina inevitabile per il Praia, 3-0 all’Area Brutia e sigillo forse finale sul campionato con sette punti di distacco maturati dal Taurianova: a scrivere ciò, qualche settimana fa, si rischiava di esser presi poco sul serio.

Volo Virtus Lamezia-Altaflex Catanzaro è terminata col netto successo della squadra ospite per 3-0, sempre determinata quando c’è da affrontare un derby. Montalto-Arpaia era uno scontro diretto che arrivava dopo qualche nervosismo di troppo dei cratensi nel match precedente: il buon 3-0 ottenuto regala un po’ di sorrisi al gruppo allenato da Rota nonché punti pesanti in zona salvezza.