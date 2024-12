L’esperienza della Jolly in Serie C femminile sta incuriosendo sempre più gli appassionati della zona reggina e non solo. Una storica piazza della pallavolo calabrese vuole tornare in grande, l’allenatore reggino traccia un primo bilancio

La prima esperienza della Jolly Cinquefrondi in Serie C femminile può dirsi tutto sommato positiva. La squadra in otto partite ha conquistato cinque vittorie, ha saputo tenere testa ad avversarie di qualità e con 14 punti guarda il suo futuro in assoluta positività. Non è un caso come il tecnico Salvatore Albanese, in esclusiva per il nostro network, abbia già tracciato un bilancio fiducioso su quanto visto: «Un giudizio buono tutto sommato – ha dichiarato – in questa prima parte di stagione, considerando come per molte atlete questo era l’esordio in Serie C, si sono bene comportate nonostante un infortunio grave di troppo e qualche assenza dovuta a impegni lavorativi. La speranza è che con il passare degli allenamenti, le ragazze prendano consapevolezza del loro potenziale e riusciamo ad avere più equilibrio in modo da elevare ancora di più il nostro livello di gioco».

Albanese è un tecnico navigato che sa far giocare le sue squadre sempre con grande intensità, la sfida di allenare a Cinquefrondi è maturata vedendo l’impegno della società: «Nella nostra zona non è facilissimo fare sport ad un certo livello considerando i pochi sponsor a disposizione e dobbiamo competere con grandi piazze che hanno buona esperienza in serie C. Noi possiamo ritenerci fortunati, perché la nostra società è ben organizzata, non ci fa mancare niente e sono certo che nel giro di qualche anno ritorneremo a giocare nei campionati nazionali».

È una terra fertile per giovani talenti, la consapevolezza è di poter far crescere i ragazzi con grande qualità: «Da sempre il nostro intento è stato di coinvolgere più atlete/i del nostro circondario e speriamo di continuare il lavoro fatto al maschile. Come in tutti i settori giovanili, c’è qualche elemento che già ottenuto ottimi risultati come Rebecca Orecchio che ha partecipato al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa regionale e a due finali nazionali under. Cercheremo di far debuttare altre ragazze under 14 e 16 come già è stato fatto con Carla Cutrì».

Infine un giudizio sul campionato con l’obiettivo, per la Jolly Cinquefrondi, almeno di restare tra le sei squadre che approderanno alla seconda fase della poule playoff. Missione fattibile, il tecnico riconosce però quali saranno le squadre da seguire: «È un buon campionato con almeno quattro team ben attrezzati per fare il salto di categoria. Nel nostro girone Pizzo e Vibo sono le squadre che tecnicamente, tatticamente e fisicamente, sono superiori alle altre, nel girone A sia Cirò Marina che Paola potrebbero già militare in campionati nazionali».