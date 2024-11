Il primato nel girone A di Serie C femminile dà motivazioni e nuova carica al gruppo pitagorico. Il tecnico Antonio Stara analizza il buon momento delle sue ragazze e tiene alta la guardia in vista dei prossimi impegni

La partenza sprint della Volley Cirò Marina è una delle note positive di questo inizio di stagione. La squadra, collocata nel girone A di Serie C femminile, sta dimostrando di poter reggere le pressioni, conquistando risultati e fiducia grazie al primo tris di vittorie ottenute in campionato contro Arpaia, Silan e Volo Lamezia. Meriti da suddividere tra la dirigenza, le pallavoliste e l’allenatore, Antonio Stara. Un tecnico che mantiene la concentrazione del gruppo e sa benissimo come questo torneo sia ancora lungo e avvincente: «L’inizio di stagione è sicuramente molto positivo – afferma il mister - se pensiamo che il roster sia stato completato a ridosso della prima giornata. Tre vittorie consecutive dimostrano la buona intesa della buona squadra. Sta giocando con determinazione, nonostante una condizione fisica ancora non al meglio visto il ritardo nella preparazione. Queste vittorie sono fondamentali per la fiducia del gruppo e per affrontare le sfide future».

Cirò mira a migliorare il sesto posto dello scorso torneo, arricchito da squadre come Pizzo, Paola, Vibo, Rossano, Catanzaro e Lamezia che – a vario titolo – possono pensare al salto di categoria. Lo sa bene coach Stara, che non vuole cali di tensione: «Tutte queste squadre hanno una solida storia di successi e hanno investito in nuovi innesti per migliorare il loro roster e cercare di vincere il campionato. Noi puntiamo a una crescita continua, sperando di inserirci davanti a qualcuna delle formazioni già citate. Vogliamo avere la possibilità di competere e contendere punti preziosi contro ogni formazione, e poi chissà... sognare non costa nulla».

Il tecnico cirotano è soddisfatto del roster, nonché dell’amalgama che si sta creando in queste settimane: «Il mix tra giocatrici esperte e giovani è cruciale. Le veterane possono offrire guida e stabilità, trovando motivazioni nel rinnovato entusiasmo, mentre le più giovani portano energia e freschezza, apprendendo dai loro modelli».

Tra i prossimi obiettivi, quindi, è di mantenere alto il livello delle prestazioni: «I prossimi step dovrebbero includere un’analisi continua delle prestazioni, con particolare attenzione agli allenamenti per migliorare la condizione fisica, la coesione e la strategia di gioco. È fondamentale mantenere la motivazione alta e affrontare ogni partita con la giusta mentalità».

Le prossime gare daranno maggiormente contezza, anche alla piazza, della reale potenza di un Cirò che sinora ha sbagliato pochissimo. In sette giorni ci saranno tre scontri importanti, partendo dalla gara di domenica contro una Gm Volley Cosenza che gioca una volley sbarazzina. Mercoledì, nel recupero del quarto turno – lo scontro diretto contro l’altra capolista: al palazzetto di Punta Alice arriverà il Rossano. Poi, sabato 2 novembre, il derby da non fallire contro Cutro, vista la classifica.