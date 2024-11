I tornei pallavolistici regalano emozioni anche sul versante rosa. Nei due gironi, ottime prestazioni per le squadre che ritrovano la vetta, mentre si fa anche interessante la lotta per le posizioni play off

Lo sport calabrese, e in particolar modo il mondo della volley femminile, è sceso in campo nel weekend dando il massimo e fornendo un segnale di correttezza e lealtà. Un cenno importante, da ribadire proprio oggi nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: lo sport può portare messaggi positivi, in Calabria ci sono tante ragazze sempre molto sensibili sul sociale. Il nono turno nei due gironi ha regalato così consapevolezza ma anche emozioni sportive importanti.

Girone A

Copertina meritata per il Cirò, il 3-0 contro Paola è un risultato pesante per la classifica ma soprattutto per il morale. In festa la squadra allenata da Stara, che in questa prima fase del campionato è stata quasi perfetta: ha lasciato solo un punto per strada, infliggendo ora la prima sconfitta alla New Hospital. Resta una squadra di valore quella tirrenica, in una partita molto tirata è stata emblematica, secondo proprio la nuova capolista, la rimonta compiuta nel secondo set.

È tornata alla vittoria la Pallavolo Rossano, 3-0 alla Silan e sorriso ritrovato per le bizantine, che festeggiano così dopo quattro sconfitte di fila. Differenza di qualità evidente contro le ragazze di San Giovanni in Fiore, sicuramente molto più rodate rispetto alle prime giornate.

Attendendo il completamento del turno per mercoledì con la sfida tra Gm Cosenza e Arpaia Lamezia, ieri si è giocata anche Pink Lamezia-Cutro, terminata 0-3 e con la prima vittoria delle ospiti arrivata contro una squadra che è rimasta a zero in classifica.

Giron e B