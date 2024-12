I segnali importanti arrivano dalle squadre che sono in testa nei due gironi. Le pitagoriche non hanno grosse difficoltà nel battere l’Arpaia Lamezia, le vibonesi invece conquistano i tre punti contro Gioia Tauro

È iniziato il girone di ritorno, le squadre stanno cominciando già a fare i loro calcoli. La prima fase del campionato sta regalando impressione positive per le squadre al vertice, altre ancora sono alle prese con infortuni e tabelle di marcia per rientrare nella poule dei playoff.

Girone A

Cirò prima e felice, sa benissimo di poter continuare l’ottimo momento di forma. Il 3-0 conquistato contro Lamezia aumenta la motivazione del gruppo di Stara, una squadra che era partita con buoni propositi ma non immaginava di certo di arrivare a dicembre da imbattuta in classifica. Torna alla vittoria anche Rossano, il 3-0 contro la Pink Lamezia era il minimo che i tifosi potevano attendere dalle bizantine, sia per la classifica che per la diversa qualità in campo. Il turno è spalmato con altri due match tra oggi e domani. Alle 19 temperature rigide per assistere al match tra Avolio Castrovillari e Cutro, domani sera invece al Pala Ferraro di scena (alle 19) Gm Cosenza e Silan.

Girone B

Stanno lasciando un po’ il vuoto in classifica con valori tecnici emersi seppur alla distanza. Todosport e Pizzo – con 24 e 23 punti rispettivamente raccolti sinora – hanno già creato un solco rispetto alle altre squadre del girone, sul piano statistico la distanza sembra già rilevante. Le vibonesi hanno fatto il loro conquistando la vittoria in casa per 3-1 contro Gioia Tauro, un avversario per nulla arrendevole sul parquet.

Le napitine invece hanno avuto meno patemi nel 3-0 contro la Elio Sozzi. Diversi invece gli equilibri maturati tra Digem e New Teosidos, il 3-1 della compagine di Marina di Gioiosa conferma un po’ anche gli umori del momento. Tre gare al sabato pomeriggio, un posticipo ieri: quello tra Cidue e Stella Azzurra. A Campo Calabro, la partita è stata ben giocata dalle due squadre con le ospite per due volte in vantaggio e due volte poi riprese. Dopo un tie break combattutissimo vincono le ragazze di casa e conquistano due punti preziosi.