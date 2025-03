La decisione spiazza decisamente gli appassionati di pallavolo regionali, il club catanzarese non concluderà il campionato. La classifica del torneo sarà così riscritta, non considerando i risultati maturati nelle scorse giornate contro la compagine

Il torneo di Serie C trova un inatteso colpo di scena che rimescola decisamente le carte in tavola. La Sporting Magna Grecia di Catanzaro non proseguirà più il suo campionato, sabato scorso non si era presentata sul parquet del Paola per disputare l’incontro e, come confermato dagli ambiti federali, è arrivata così questa rinuncia.

Una decisione importante, le cui motivazioni saranno spiegate probabilmente nelle prossime ore, anche considerando come la pagina social della società sia da aggiornare da un mese e nemmeno sono arrivati comunicati ufficiali alla stampa.

Sul piano sportivo, la compagine aveva ottenuto sinora 16 punti in 17 gare, frutto di quattro vittorie ed era in lotta per la permanenza nella categoria, nonostante nelle ultime cinque partite aveva raccolto due punti e perso anche il derby interno contro l’Altaflex Catanzaro. In attesa del comunicato ufficiale della Fipav Calabria dove saranno anche resi noti i provvedimenti, le squadre di Serie C maschile non sono così felici per questa defezione.

Nelle prossime nove giornate di campionato, ci sarà un roster che a turno riposerà, mentre i risultati ottenuti nel corso della prima parte di stagione contro i catanzaresi saranno cassati.

La classifica sarà così riscritta con Praia che rimarrà in testa: scenderà a 41 punti ma allungherà il distacco dalle inseguitrici, con Taurianova a 37 e Paola che sorpasserà Milani Rende e Altaflex per le prime tre posizioni, mentre nella zona retrocessione Magna Grecia occuperà l’ultima casella e si lotterà solo per evitare un posto in Serie D.

Riscrivendo la classifica del torneo anche in basso, Area Brutia andrebbe a 18 punti, Corigliano a 17, Raffaele Lamezia resta a 14, Tigano a 12 pt, non si muovono Montalto a 10, Volo Virtus Lamezia a 4 pt.