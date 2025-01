La prima fase della stagione sta volgendo al termine con i giochi che sono quasi tutti stabiliti, lasciando quindi il piatto forte come gran finale. La vetta della classifica in Serie C femminile non è stata ancora assegnata sul piano matematico nei due gruppi, tutto ciò rendere più vibrante il weekend.

Girone A

L’attesa è tutta riversata per Paola-Cirò. All’andata vinsero Malena e compagne per 3-0, infliggendo l’unica sconfitta al team della città di San Francesco. Il sabato del Pala Maiorano sarà elettrizzante, c’è un punto di distanza e il Paola, se vorrà chiudere il girone al primo posto, dovrà vincere con ogni risultato possibile. Sfida attesissima, quindi, che misurerà le ambizioni dei due team, anche in vista della seconda parte della stagione in campionato, nonché per la Coppa Calabria. Le gare dell’ultimo turno si giocheranno tutte domani, il Rossano cercherà i tre punti per chiudere matematicamente al terzo posto nella sfida a San Giovanni in Fiore contro la Silan. L’Arpaia sarà impegnata contro Cosenza e non sarà una gara dal pronostico scontato, a chiudere il match fra Cutro e Pink Lamezia.

Girone B

In questo caso, i margini sono diversi e anche le distanze in classifica. Pizzo insegue e aprirà per altro stasera in anticipo il turno di campionato con la trasferta contro Gioia Tauro: l’obiettivo delle napitine è di conquistare i tre punti e sperare poi in eventuale passo falso della Todosport. Domani le vibonesi saranno impegnate contro la New Teosidos, un avversario non certo facile: la Todosport ha due punti di vantaggio in testa e avrà bisogno di altri due per essere matematicamente campione del girone centro-meridionale. In campo al sabato anche Stella Azzurra Catanzaro-Digem, la squadra di Marina di Gioiosa sta difendendo l’ultima posizione utile per playoff. In caso di blitz esterno, giochi già fatti per le future compagini nella poule playoff, altrimenti bisognerà attendere Diper-Cidue, unico match femminile di domenica.