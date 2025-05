Nel terzultimo turno della fase promozione in Serie C femminile arrivano due successi importanti per vibonesi e napitine che continuano a lottare in vista del salto di categoria

È stato un altro weekend che ha confermato la grande perspicacia di chi ha come unico obiettivo di lasciare i confini regionali, avventurandosi oltre. La Lory Pizzo è nel ruolo dell’inseguitrice e sta mettendo sempre più pressione alle avversarie. Vuole recuperare il punto di svantaggio e intanto continua a dare risposte concrete ai propri tifosi. Il 3-0 maturato a Cirò è stato un risultato netto contro un avversario che ha lottato al massimo delle proprie forze. Poteva essere uno scontro diretto, sino a qualche settimana fa, e ciò mostra ora come il gruppo napitino sia proprio in salute e pienamente consapevole dei propri mezzi tecnici.

In ciò, chiaramente la voce grossa la fa la Todosport Vibo. Una squadra spesso concreta, come nel caso della vittoria sul palazzetto dell’Arpaia Lamezia. Il 3-0 del team di Iurlaro è servito a restare in vetta, aggrappandosi con decisione al sogno del salto di categoria: serviranno due vittorie per realizzarlo, la fiducia è altissima.

Nelle prime gare del sabato, da segnalare la bella vittoria del Castrovillari al tie break contro la Stella Azzurra, a dimostrazione di come sul Pollino ci sia tanta fame di volley, puntando ad essere protagoniste soprattutto in ottica futura. La rimonta è avvenuta sul doppio svantaggio (anche con parziali netti) per dimostrare come spesso, il lato psicologico, sia molto più importante di quello tecnico. Vittoria di peso per il Rossano sulla Cidue per 3-1, davanti al proprio pubblico le bizantine sanno sempre di avere una marcia in più.

Nelle partite di domenica il Paola è tornato alla vittoria superando la New Teosidos 3-0, restano i rimpianti per la sconfitta a Catanzaro che ha compromesso il cammino delle tirreniche nella lotta alla promozione diretta. Gm Cosenza-Cinquefrondi infine 2-3, poco da dire per la classifica, tanto divertimento per quanti hanno assistito a una gara di pallavolo giocata con spirito sportivo.