L’appuntamento ha concentrato le selezioni under 15 maschili e under 14 femminili all’interno dei tre comitati territoriali calabresi, Nei due palazzetti di Lamezia Terme non sono mancate le buone indicazioni per il futuro

Chiudere al meglio un percorso impostato sui giovani era l’obiettivo della Fipav Calabria che, nelle scorse ore, ha concluso il percorso del trofeo dei territori, che ha coinvolto i tre comitati regionali.

Sede dell’appuntamento è stata Lamezia Terme, in questo caso su due palestre e con un mix di giovani da seguire con grande attenzione. La pallavolo – anche quella calabrese – ha dimostrato come spesso e volentieri ben prima della maggiore età si può già sognare concretamente in una prima squadra, ci sono ragazzi e ragazze già pronte per un salto di qualità.

La vetrina di Lamezia, distribuita tra lo “Sperti” e il “Gatti” ha così portato una ventata d’aria fresca anche per quanti hanno seguito i campionati di pallavolo, nonché portato un clima di allegria per genitori e appassionati a seguire partite senza l’assillo del risultato a tutti i costi.

In questa edizione, le squadre hanno giocato contemporaneamente su due campi, il palazzetto dello sport “Alfio Sparti” è stato riservato alle rappresentative femminili ed il “monsignor Gatti” a quelle maschili. La rappresentativa femminile cosentina, allenata da Marco Crispino e Veronica Imbrogno dopo aver battuto 2-0 le pari età di Calabria Centro, ha superato, con il punteggio di 2-1, anche il comitato reggino conquistando il primo posto.

Nel raggruppamento maschile ben più equilibrata la lotta con Calabria Centro che ha superato i cosentini per 2-0, ma ha perso contro i reggini per 2-1. Reggio Calabria, a sua volta, è stato superato per 2-1 dai ragazzi della selezione bruzia.

Il trofeo è stato aggiudicato dal comitato territoriale di Cosenza, in quanto la competizione dei territori si assegna proprio sommando i punti ottenuti dalle rappresentative maschili e femminili nei gironi.