Il torneo femminile di pallavolo vivrà il suo big match concentrando le attenzioni sull’incontro tra le due prime della classe, che arriveranno al match con animi ben differenti: sarà una gara quasi decisiva per la promozione in Serie B2

Prima della pausa pasquale, un confronto di altissimo livello potrà forse delineare meglio i contorni per la seconda fase del torneo di Serie C. Non stanno mancando le emozioni di certo e non mancheranno nemmeno nel big match in programma domani a Vibo Valentia tra Todosport e Paola.

Le locali hanno vinto a Cirò sabato scorso ma soprattutto hanno conquistato il primato a discapito delle tirreniche, che hanno ceduto le armi contro la Lory Pizzo, altra squadra che si è rimessa in corsa per la promozione. Sfida importante a Vibo mentre in terra napitina l’impegno sarà più agevole domani pomeriggio, l’attuale terza in classifica affronterà l’Avolio Castrovillari, una squadra giovane e di talento che potrà comunque fare bella figura.

Cirò sarà impegnata nella tensostruttura della Cidue e vorrà trovare un po’ di respiro dopo settimane con risultati altalenanti, inoltre sarà importante il confronto tra Stella Azzurra e Rossano. A Catanzaro si sfideranno due squadre in forma e che stanno usando questa seconda fase come un trampolino di lancio soprattutto in vista della prossima stagione. Con qualche punto in meno sommando le parti è un po’ questo l’obiettivo pure di New Teosidos e Gm Cosenza, altra sfida da seguire con curiosità sempre domani pomeriggio. A chiudere domani il posticipo tra Arpaia e Cinquefrondi in terra reggina.

In questo fine settimana, inoltre, terminerà il campionato di contenimento, considerando come siano state stravolte le gerarchie in zona salvezza. Fermo restando come almeno qualche società avrebbe meritato il salto all’indietro per le prestazioni viste in campo, ma già “resistere” di questi tempi vale quasi una sorta di medaglia da attribuire al coraggio e alla tenacia. Digem-Cutro, Elio Sozzi-Silan e Gioia Tauro-Pink Lamezia tra sabato e domenica saranno gare che serviranno per le statistiche o poco più.