L’ottavo turno di ritorno nella poule promozione concentrerà l’attenzione sulle tre squadre che in vetta sono distanziate da appena due punti. Sarà una corsa alla vittoria nonché a chi commetterà meno errori in gare non così facili

Manca un altro mese circa alla fine del campionato e la Serie C femminile sta arrivando a questa lunga maratona ancora con grande interesse del pubblico. La lotta è apertissima in vetta, tre squadre resteranno a lottare probabilmente sino all’ultimo pallone di gioco e già nella giornata odierna si svolgerà buona parte del programma.

Cinque le gare previste nel sabato della volley femminile, uno invece il posticipo domani che coinvolgerà proprio la capolista Todosport Vibo, impegnata a Cosenza. Un’altra trasferta per il gruppo di Iurlaro, reduce dalla supercoppa del Sud in Molise nei giorni scorsi: bisognerà capire quanto la stanchezza influirà sulle gambe e sul morale della primatista in classifica.

Oggi toccherà comunque alle altre big mantenere il passo, tentare il sorpasso provvisorio e poi sperare – eventualmente – in quello definitivo. Non ci saranno dei match così semplici a primo sguardo, basti pensare alla trasferta del Pizzo a Rossano. Qualche settimana fa si sono incontrate in altri contesti le due compagini e le napitine hanno dimostrato di essere forse la squadra più in forma del torneo, alle bizantine ora toccherà il compito di tentare un grande colpo interno. Con ben altra misura, invece, il Paola giocherà sul campo interno affrontando la Diper Cinquefrondi, un impegno alla ricerca della continuità per le tirreniche.

Non varrà per il primato ma sarà una bella gara quella prevista tra Cirò e Stella Azzurra Cz, fra squadre che andranno solo maggiormente rodate in vista della prossima stagione. Guardando a obiettivi e ambizioni, la New Teosidos vorrà proseguire il suo percorso di crescita, in questo caso affrontando fuori casa l’Arpaia Lamezia. Più gioventù invece da ammirare, ancora guardando alle partite del pomeriggio, infine in Castrovillari-Cidue.