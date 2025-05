Il nono turno della fase promozione ha regalato un colpo di scena davvero importante per il campionato. Da tre squadre racchiuse in due punti (come raccontato nell’anteprima di sabato) ora invece i giochi per la vetta sono appannaggio di Todosport Vibo e Lory Pizzo, che restano distanziate di poco ma hanno staccato nettamente il Paola.

Le ragazze tirreniche sono incappate decisamente in una giornata storta contro la Stella Azzurra. A Catanzaro vittoria quindi per la squadra del capoluogo, che ha conquistato il match sul 3-1 e ha dimostrato di essere in buona forma, non facendo mancare qualche disappunto: «Riusciamo a superare una delle favorite per la promozione in B, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, che questa formula del campionato non premia chi lavora con una programmazione tecnica di crescita».

Rammarico catanzarese per la formula del torneo, rammarico (del Paola) per le distanze dalla vetta che salgono a cinque punti rispetto alla Todosport Vibo. La squadra di Iurlaro ha sconfitto per 3-1 Rossano, una gara non così facile per le primatiste, considerando come l’avversario in questa stagione ha spesso messo in difficoltà le varie big incontrate.

Todosport capolista a 51 punti, Lory Pizzo a 50 pt grazie al successo maturato contro l’Arpaia Lamezia per 3-0. Le napitine confermano il trend positivo e gli sportivi si augurano che, dopo la promozione della squadra di calcio locale, possa esserci un’altra soddisfazione, ma il calendario per il prossimo futuro tra Cirò, Paola e Castrovillari non sarà di certo da sottovalutare.

Cirò, per altro, uscito sconfitto dal confronto contro la New Teosidos. 3-2 il risultato in terra reggina, senza grossi assilli di classifica e di tattica, solo la voglia di giocare che – fortunatamente – non manca mai arrivati a pochi turni dal termine della stagione. Un altro tie break positivo è stato quello della Gm Cosenza, che ha vinto sul campo della Cidue dimostrando di voler chiudere la stagione sicuramente al meglio.

Una gara soltanto si è svolta ieri, nel primo pomeriggio a Cinquefrondi la Diper è stata sconfitta in rimonta dal Castrovillari per 3-2, un’altra gara finita al quinto parziale per dimostrare come le giovani talentuose del Pollino hanno ancora stimoli a volontà.