Il campionato in rosa prosegue con la fase ad orologio che ha regalato buone certezze per le tre big e un brutto scivolone delle pitagoriche in trasferta. Buone indicazioni arrivano dagli altri campi dove aumenta sempre più il minutaggio delle giovanissime

La nuova fase del torneo femminile sarà magari un unicum, ma rischia ugualmente di entrare nella storia. Nella prossima stagione ci saranno, a meno di grandissimi ribaltoni, due gironi da dodici squadre, nel frattempo i tifosi osservano da vicino quanto accade nel meccanismo ad orologio. Parola forse non detta a caso per la Todosport Vibo, che ha mostrato da vicino ai tifosi la Coppa Calabria e poi ha superato 3-1 il Cosenza: le bruzie hanno provato un po’ a rovinare la “festa” vincendo il primo set , ma la qualità mostrata dalle padrone di casa è stata evidente. Il risultato più evidente resta quello della Stella Azzurra sul Cirò, un secco 3-0 che fa un po’ allontanare la squadra allenata da Stara dalla vetta.

Di ben altro cabotaggio la vittoria del Pizzo contro il Rossano, il 3-0 non lasci ingannare in quanto le bizantine hanno fatto sudare decisamente le napitine, che si sono dimostrare sicuramente più lucide nel chiudere i parziali nelle ultime battute decisive. Nelle gare di sabato da apprezzare altre due vittorie secche, quella della New Teosidos sull’Arpaia e della Cidue sull’Avolio Castrovillari. Ieri, infine, ultima gara di giornata per la prima poule promozione, quella che vedeva in campo il Paola contro la Diper a Cinquefrondi. Non un impegno semplice sulla carta, ma reso straordinariamente facile dalla prestazione delle tirreniche, che hanno ottenuto il 3-0 in un’ora di gioco tenendosi così ben salde al comando della poule promozione.

Nell’altro girone, che non è più playout ma diventato di contenimento della categoria (come ci fanno notare i nostri lettori) bisogna registrare la prima vittoria stagionale della Elio Sozzi, per 3-0 sulla Pink Lamezia. È lo stesso risultato, per altro, raggiunto dal Gioia Tauro contro il Cutro ma con ben altre preoccupazioni guardando all’esito dei singoli set. La Digem contro la Silan conquista tre punti che la confermano in testa a questo raggruppamento, finale sul 3-0 e tanti complimenti per le ragazze di Marina di Gioiosa.