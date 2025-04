Il quinto turno della fase ad orologio ha dato uno scossone abbastanza importante per l’economia del campionato. La lotta alla promozione si è ravvivata, dando ora alla Todosport la possibilità di guardare tutti dall’alto in basso, ma sempre ben considerando come in questa stagione non bisognerà dare nulla per scontato.

Le vibonesi sabato hanno sbancato il palazzetto del Cirò per 3-1, il rimpianto delle padrone di casa è di non aver tenuto il ritmo nella seconda parte della gara. Va dato atto alla squadra di Iurlaro di saper stringere i denti e fare quadrato in campo, dopo la vittoria in Coppa Calabria per le vibonesi è arrivato il salto di qualità soprattutto dal punto di vista mentale.

Il secondo colpo di giornata è quello registrato dalla Lory Pizzo, per 3-0 a Paola. Gara durissima, come da previsione, sul parquet tirrenico ma le napitine probabilmente hanno giocato la migliore gara della stagione, proprio in una sfida da dentro o fuori. Dopo aver battuto Ciro, Pizzo si rifà decisamente sotto per il discorso promozione. In classifica Todosport a 40 punti, Paola a 39 e Pizzo a 38: con sette gare ancora da giocare, ogni variabile potrà essere considerata.

Negli altri palazzetti calabresi i restanti incontri hanno messo in scena spunti utili per il presente ma soprattutto il futuro. Ci sono squadre che stanno aumentando i giri del motore, ben rodate soprattutto davanti al proprio pubblico come nel caso del Rossano, che ha battuto 3-0 il Cinquefrondi, e una battagliera Arpaia Lamezia per 3-2 sulla Cidue.

Blitz esterno della New Teosidos per 3-0 a Castrovillari: le reggine, nella prossima stagione, potrebbero davvero puntare in alto. Domenica, invece, il derby Cosenza-Catanzaro ha dato soddisfazioni importanti alla squadra ospite, ben consapevole di come poteva fare decisamente meglio nella prima parte della stagione. Il 3-0 esterno al Pala Ferraro ha così evidenziato la buona forma della Stella Azzurra.

Nella fase di contenimento, il penultimo turno ha registrato al sabato il successo della Silan sulla Digem per 3-1: nella gara forse tra le squadre più distanziate, sul piano chilometrico di tutta la Serie C, le silane si sono congedate dal proprio pubblico con la vittoria. Ieri invece Cutro-Gioia Tauro con uno 0-3 molto sofferto per le reggine ma che consegna il primo posto di questa competizione. La squadra di casa, invece, ha salutato il capitano Giada Macrì, che non proseguirà il suo cammino col team nella prossima stagione. Infine il successo della Elio Sozzi contro la Pink Lamezia, un altro 3-0 esterno ben più comodo guardando ai punteggi dei set.