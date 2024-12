La Spes Praia sarà un avversario davvero duro da affrontare. Un po’ è questo il sentimento comune in Serie C maschile, testimoniato da una classifica che sorride decisamente in questo periodo autunnale-intervale della stagione. Dopo la prima sconfitta a Catanzaro, la squadra tirrenica è riuscita a conquistare sette vittorie di fila, contro avversari anche di buon livello, l’ultimo dei quali il Crotone, battuto domenica in trasferta al tie break.

Venti punti conquistati, un secondo posto provvisorio a tre distanze dal Taurianova capolista e un tecnico, come il preparatissimo Biagio Borrelli, che dopo otto giornate di campionato ha tracciato così un primo bilancio sulla stagione: «La nostra squadra non sorprende perché da anni lavoriamo per migliorarci e gli addetti ai lavori ci conoscono bene. Poi, a parte il primo match, abbiamo sempre vinto e i risultati possono solo confermare quanto di buono stiamo facendo nel lungo periodo. I meriti sono come i demeriti: si distribuiscono tra tutti i componenti perché tutti stanno mostrando grande disponibilità».

Un Praia da seguire quindi con grande attenzione per il futuro: «La nostra squadra ancora non ha mostrato tutto il potenziale per vari motivi, soprattutto di amalgama con i nuovi arrivati. Secondo il mio parere, dal punto di visto tecnico è un campionato di qualità superiore rispetto al passato. Infatti, ci sono diverse squadre che possono ambire alla vittoria finale».

Giocare le partite casalinghe altrove, in attesa di poter tornare nella propria città, secondo Borrelli resta «una nota dolente del nostro cammino. Purtroppo per questioni regolamentari non possiamo giocare nel nostro impianto e siamo costretti a giocare le partite casalinghe a Scalea, una città che ci ospita con grande passione. Ciò comunque non ha indotto i nostri tifosi a mollare, anzi sono sempre presenti in gran numero e il loro sostegno è senza dubbio il settimo uomo in campo. Speriamo però di riabbracciare presto la nostra gente a Praia».

La C’Ama Fa Spes Praia non mollerà la presa, l’impegno della società del resto lo dimostra anche con i buoni risultati che stanno maturando dalla Prima divisione femminile. Sul versante maschile, invece, Borrelli ha spiegato quale dovrà essere la filosofia sportiva per questa stagione: «Abbiamo aperto un ciclo dalla stagione 2022/2023, che ha sancito la vittoria di campionato di serie D e Coppa Calabria. Ci siamo consolidati lo scorso anno e adesso pian piano vediamo dove possiamo arrivare. Non parlerei però di promozione adesso, perché mancherei di rispetto alle altre squadre e soprattutto perché dobbiamo evitare tensioni e giocare liberi con la testa. A fine stagione tireremo le somme. Infine, vorrei fare un ringraziamento particolare ai ragazzi per la loro grande disponibilità».