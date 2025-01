Non c’è spazio per respirare, in pochi giorni le squadre saranno chiamate agli straordinari. Facciamo il punto della situazione tra partite concluse e altre in programma per la Serie C maschile, nonché riepiloghiamo la situazione per le tre calabresi in Serie B, che torneranno nelle prossime ore in campo.

Sarà un periodo frenetico per la pallavolo calabrese, in campo maschile non si bada più di tanto al riposo quanto si vorranno aumentare i ritmi. Così, non resta che fare un punto della situazione… per blocchetti, riuscendo così a trovare una bussola soprattutto per i destini del massimo torneo regionale.

Le gare del martedì

Negli incontri che hanno aperto il 12° turno, spicca la vittoria del Rende sul Crotone 3-1. La squadra allenata da Aloe guarda con interesse a un piazzamento al vertice, sconfiggere i pitagorici è la dimostrazione di forza di un gruppo chiamato a un netto salto di qualità. A fare da contraltare la vittoria del Praia sul campo della Volo Virtus Lamezia: il comodo 3-0 raggiunto dagli ospiti era abbastanza prevedibile date le nette posizioni in classifica. Un altro 3-0 rende protagonista il Catanzaro, si impone contro l’Area Brutia Cosenza e ritrova un bel po’ di fiducia per il futuro.

I match di mercoledì

I maggiori interessi si legavano alla gara della capolista Taurianova contro Paola, in un match dove la capolista reggina ha comunque sofferto la tenacia dei tirrenici, come accaduto soprattutto nel secondo set. Il 3-0 finale conferma come questo Taurianova sarà davvero un osso duro per le inseguitrici sino al termine della stagione sportiva. Nell’altro match di serata, invece, vittoria della seconda squadra della Tonno Callipo su Magna Grecia 3-2: ennesimo tie break dei vibonesi.

Le gare di oggi

Due match per la zona salvezza, partendo dal confronto tra Corigliano-Montalto. Gli jonici dopo un inizio complicato stanno ritrovando un maggior impatto con la Serie C, dopo aver collezionato sette punti in quattro gare, i cratensi invece sono attesi a un salto di qualità importante. A chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arpaia e Tigano, due squadre che dovranno fare molto meglio in questo 2025.

Il prossimo turno in Serie C maschile

Sabato si giocheranno tre anticipi, partendo dalla sfida tra due seconde squadre, quelle del Lamezia (che giocherà a distanza di 48 ore) e della Callipo. Il problema dei lametini sarà identico a quello della Tigano, di scena a Paola e quasi in contemporanea ci sarà la contesa tra Crotone-Volo Virtus, che avranno sicuramente riposato di più. Spicca su tutti il big match tra Praia e Rende nelle sfide di domenica, il Taurianova cercherà di allungare eventualmente su una delle due, ma dovrà prima vincere sul palazzetto dell’Aria Brutia. A completare quello che sarà il 13° turno: Magna Grecia-Corigliano e Montalto-Catanzaro.

Le partite delle tre calabresi in Serie B

Le attenzioni nel torneo interregionale sono soprattutto rivolte nei riguardi della Raffaele Lamezia, chiamata a confermarsi dopo un grande inizio di stagione. Il gruppo allenato da Torchia cercherà la decima vittoria di fila in campionato, avversario di turno nel match di domenica sarà il Consorzio Bronte CT. Sarà un’ottima occasione per allungare, le due maggiori inseguitrici si affronteranno nello scontro diretto: non sarà facile per il Bisignano reggere l’urto del Letojanni. Infine, la Tonno Callipo sarà impegnata nella gara di Sciacca.