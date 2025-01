Il penultimo turno di Serie C femminile ha fornito come sempre spunti e riflessioni. Nel prossimo weekend terminerà la fase regolare, poi ci saranno i primi incontri con i gironi di Coppa Calabria e poi si proseguirà col prosieguo del campionato. Intanto, ecco il riepilogo dei due gruppi in rosa.

Girone A

È sempre inarrestabile il Cirò, che ha conquistato la sua quindicesima vittoria di fila in campionato. Nonostante i pochi proclami della società, la squadra mantiene sempre un’ottima resa sul parquet di gioco, l’ultima avversaria a soccombere è Castrovillari per 3-0. Nella giornata del sabato con lo stesso risultato il Rossano si è sbarazzata dell’Arpaia Lamezia in una gara molto più combattuta. Aggancio in classifica al terzo posto delle bizantine alle lametine e commento al match più che equo: «Abbiamo visto una partita equilibratissima, tirata per due set su tre ma alla fine il Rossano, grazie ad una prestazione autoritaria e determinatissima, ha avuto ragione delle più esperte avversarie». Il 17° turno regala sorrisi alla Silan (3-0 sulla Pink Lamezia) e soprattutto al Paola, in un’ora di gioco ha superato al Pala Quattromiglia per 3-0 la Gm Cosenza. E attenzione al gran finale: sabato prossimo ci sarà il super scontro diretto tra le tirreniche e Cirò.

Girone B

Mantiene due punti di distanza la Todosport sul Pizzo, la prima piazza del girone sarà quindi decisa proprio all’ultimo turno. Le vibonesi hanno battuto per 3-1 la Stella Azzurra Cz, una gara iniziata col vento a favore delle ospiti che avevano conquistato il primo set. Prima di rivedere qualche “fantasma” del turno precedente, la Todosport ha stretto i denti e ribaltato poi l’incontro anche in maniera decisa. Pizzo ha conquistato un rotondo 3-0 contro la New Teosidos, una prestazione di carattere per le napitine che allungano a dieci punti le distanze sulla terza in classifica. Nelle gare di sabato da registrare il 3-0 di Gioia Tauro sulla Elio Sozzi, domenica colpaccio della Digem che, al tie break, ha la meglio sul Cinquefrondi, mantenendo ora buona chance di centrare i playoff nel prossimo turno.