In Serie C maschile la squadra rendese punta al salto di categoria. Le parole del club manager confermano il clima positivo che si respira intorno al roster allenato da Luigi Aloe

Il primo turno di campionato in Serie C maschile ha già confermato il pensiero degli esperti. La New Tech fa sul serio e lo ha confermato con il 3-0 conquistato contro lo Sporting Magna Grecia. Una squadra che alterna esperienza e buona gioventù, nel sestetto iniziale sono arrivati segnali importanti da Totera in regia (un palleggiatore che non ha bisogno di presentazioni), Marasco opposto con 12 punti all’attivo, Caputo e Pisani bande abili a realizzare otto punti a testa, Manolo ed Elia centrali a garantire altri punti vitali, e Tarasco libero a dare sempre equilibrio alla squadra, senza dimenticare il contributo di Gaetano che ha realizzato cinque punti.

Rende si candida a essere una delle squadre più importanti del campionato, la concorrenza non mancherà di certo con almeno altre tre corazzate pronte per il salto di categoria. Il pieno di fiducia in casa New Tech resta, anche dopo gli ultimi colpi regalati dalla dirigenza. Proprio per questo, ai nostri microfoni è il club manager Mario Franco Iannace a tracciare un primo bilancio più che positivo: «Siamo estremamente contenti della prestazione della squadra, che ha dimostrato grande affiatamento e determinazione. Tuttavia, ciò che ci ha colpito di più è stata la risposta del pubblico: era da anni che non vedevamo un’affluenza così elevata, con il palazzetto quasi pieno e la presenza di numerosi addetti ai lavori. Questo entusiasmo ci motiva ulteriormente».

Ritrovare il pubblico è una componente fondamentale: per anni il Pala Quattromiglia (sul versante del volley) era un palazzetto che ospitava solo pochi addetti ai lavori. Aumentare così l’interesse intorno a questo sport resta vitale per il futuro: «Uno dei principali obiettivi della nostra società – continua Iannace - è riavvicinare gli appassionati a questo sport, rendendolo attraente non solo per il pubblico, ma anche per nuovi investitori e aziende. Vogliamo costruire una comunità attiva e coinvolta, e questo primo passo è incoraggiante».

La dirigenza è così convinta di aver mandato un segnale forte non solo sul piano sportivo, ma anche sul piano sociale e promozionale, candidandosi come una realtà determinare a crescere e ad aumentare l’attenzione sul mondo della pallavolo, sempre meritevole di attenzioni. Sul piano sportivo, il prossimo appuntamento vedrà la New Tech contro la Volo Virtus Lamezia: domenica alle 18 ci sarà comunque una trasferta da non prendere sotto gamba, contro una squadra che vorrà riscattare il primo ko in campionato, maturato a Vibo contro la Tonno Callipo.