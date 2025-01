La compagine allenata da Luigi Aloe ha conquistato il primo match del 2025 in casa contro i pitagorici che arrivavano da un ottimo momento di forma. Non c’è tempo per fermarsi, nel turno di campionato di domenica in Serie C ci sarà la sfida contro un agguerritissimo Praia

Era importante iniziare al meglio l’anno nuovo per la New Tech Rende, squadra ancora in scia per le prime posizioni in classifica. Non è stato semplice superare il Crotone in casa, il 3-1 finale conferma come la gara sia stata ben preparata da entrambi i tecnici, mettendo in mostra giovani di grande qualità. Di certo è stato un test probante per la squadra rendese: i pitagorici avevano collezionato otto vittorie nelle ultime nove gare e distavano solamente un punto in classifica.

La gara però ha preso una buona piega subito per il team di casa, schierato con Totera palleggiatore, Foniciello opposto, Gaetano ed Elia centrali, Pisani e Caputo come schiacciatori e Tarasco come libero.

Il primo set vinto per 25-17 è stato però contro battuto da un Crotone per nulla arrendevole abile subito a riportarsi in pari con il 25-21 in favore dei pitagorici grazie allo schieramento del tecnico Pietro Asteriti che ha schierato Barile palleggiatore, Mingrone e Pelaia a fare da centrali, Lorenzo Asteriti come banda, Andrea Asteriti come opposto, Lopetrone da altro schiacciatore e Tonolli libero.

Il terzo set se l’è aggiudicato la Milani per 25-19, la squadra di casa è riuscita a rimontare grazie al doppio cambio di palleggiatore e opposto e quindi con il felice ingresso di Guarascio e Marasco al posto di Totera e Foniciello. Quarto set in discesa infine sul 25-11, poco da segnalare se non l’espulsione ai danni di Lopetrone che ha dovuto lasciare il campo (con giallo e rosso mostrati): sommando ciò alla precedente espulsione del tecnico pitagorico fa capire come gli ospiti non siano stati soddisfatti dell’andamento del match.

Il Crotone avrà tempo per rifarsi ma anche a Rende ha dimostrato, comunque, di essere una squadra dal grande potenziale, i giovani crescono e di certo la società non mancherà di sostenere il progetto maschile dopo gli ottimi risultati ottenuti sul versante femminile. Rende invece pensa al prossimo futuro: un’eventuale vittoria contro Praia (andata in scioltezza a Lamezia nell’ultimo turno) darebbe al gruppo gialloblù i galloni da favorita per la vittoria del torneo di Serie C.