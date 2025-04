Il massimo torneo regionale sta dando importanti soddisfazioni, in particolar modo, a Todosport Vibo, Lory Pizzo e Paola. Sono divise da due punti in classifica, tutto è ancora apertissimo in vista dei giochi per il salto di categoria

La fase a orologio ha scandito nuovi ritmi per il torneo di volley in rosa, considerando come – dal prossimo anno sportivo – ci sarà un nuovo format con ventiquattro squadre collocate in due gironi. Vedremo se, nel concreto, poi saranno rispettati tutti i propositi (lo stato di salute dei team non è spesso ottimale, anzi), ma nel frattempo ci si concentra sul campo e su quanto lasciato dalle squadre in vista di questa pausa pasquale.

Terminato il torneo di contenimento, le attenzioni riguarderanno il girone di ritorno nella fase promozione. Sei giornate mancano al termine, ci sarà una sorta di mini torneo nel torneo con distanze pressoché minime. La Todosport comanda con 42 punti al momento questa seconda parte di stagione, seguono poi Lory Pizzo a 41 punti e Paola con una lunghezza in meno. Gli scontri diretti sono stati importanti e giocati quasi sul filo del rasoio, come quello di sabato scorso con la vittoria delle vibonesi per 3-2 sulle tirreniche.

Todosport che, per altro, esulta anche per la valorizzazione di un nuovo talento, come riportato nell’ultimo comunicato della società: «C’è una lieta notizia nell’annunciare la convocazione dell’atleta Mariana Carpinelli nella rappresentativa calabrese che andrà a disputare dal 24 aprile al 25 aprile ad Isernia il Trofeo “Tre Mari”. Mariana classe 2011, è un’atleta molto interessante e di ottima prospettiva, non solo per le sue doti tecniche, ma soprattutto fisiche. Ecco perché il selezionatore Davide Monopoli l’ha voluta tra coloro che parteciperanno a questo importantissimo appuntamento».

Todosport in auge, il Paola invece dovrà recuperare un po’ di energia e di fortuna negli scontri diretti. Le tirreniche hanno tutti i mezzi per poter recuperare il lievissimo svantaggio in classifica, hanno dimostrato già con un ottimo filotto nel 2025 di poter puntare con decisione alla promozione in Serie B2. È un po’ anche il discorso della Lory Pizzo che, quando decide di aumentare i giri del motore, ha ben pochi eguali. La piazza è abituata a contesti importanti, la risalita in classifica fa ben sperare i tifosi.

Guardando al resto delle contendenti, peccato che il Cirò sia un po’ fuori dai giochi dopo aver dominato soprattutto nella prima parte della stagione, alle pitagoriche comunque va dato atto di aver reso il massimo e di poter far crescere ora i talenti con continuità. Bene lo sviluppo di Rossano e New Teosidos, in striscia positiva la Stella Azzurra Cz, che ha perso forse tanti punti importanti proprio nella prima parte di stagione. Le altre squadre come Cosenza, Castrovillari e Arpaia Lamezia continueranno però a dare sempre filo da torcere.