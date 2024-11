Una nuova giornata di pallavolo per consolidarsi e avere ulteriori certezze. Nel terzo turno che si disputerà in questo weekend non nascondono le loro ambizioni le società che hanno costruito delle autentiche corazzate, anche se l’età media, all’interno del torneo, sembra essere relativamente bassa. Un ulteriore motivo in più quindi per seguire e scoprire talenti all’interno dei due gironi calabresi di Serie C.

Girone A

Due gare oggi e due domani, l’interesse è crescente. Partendo proprio da una sfida odierna che metterà in scena Rossano e Gm Cosenza. Due squadre a punteggio pieno e che giocano senza troppi pensieri, tra giovani promettenti e ragazze ben più esperte abili a trascinare il gruppo. Paola sarà invece ospitata dal Cutro, una squadra in attesa di riscatto dopo due ko consecutivi. La domenica, invece, metterà in scena due gare alle ore 20, non proprio il massimo a Lamezia Terme. I due incontri infatti si collocano proprio nella cittadina dell’aeroporto, a via dei Bizantini giocheranno Pink Lamezia e Cirò Marina, al Pala Sparti invece ci sarà l’incontro tra Raffaele Arpaia e Avolio Castrovillari. Riposerà la Silan Volley, ancora ferma a zero in classifica.

Girone B

Si giocheranno tutte in questo pomeriggio le quattro sfide previste nel raggruppamento del Sud Calabria. Partendo dalle maggiori curiosità verso la Lory Pizzo, impegnata contro la Todosport, capolista insieme alla Stella Azzurra Cz (che riposerà). Sarà una sfida ricca di spunti, per qualità è una delle migliori che può offrire questo girone. La Digem è chiamata al riscatto sul palazzetto di una Elio Sozzi che ha fatto ben poco nelle prime due gare, Gioia Tauro proverà a far valere il fattore campo affrontando la Clude. A chiudere l’incontro tra la New Teosidos e la Diper Jolly.