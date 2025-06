Ha vinto la squadra più costante e soprattutto più concreta. La Todosport Vibo non ha ceduto il passo e ha conquistato la promozione in Serie C dimostrando di poter creare un nuovo ciclo impostato sulle giovani promesse e soprattutto con una società già concreta alle spalle. Non è un caso come le vibonesi siano ripartite con slancio in questa stagione, dimostrando nella prima fase ma soprattutto nel girone playoff di non avere ostacoli.

Merito quindi di chi da anni è impegnato sul parquet come Claudio Torchia, fondatore di una compagine che ritornerà nei campi dell’interregionale con particolare tecnica. Prima di fare ciò, c’è da riepilogare un’annata di grandi soddisfazioni: «Questa è stata una stagione fantastica, entusiasmante, ricca di emozioni. Gli obiettivi di inizio stagione erano semplicemente di fare bene e possiamo dire di esserci riusciti».

La lotta contro la Lory Pizzo è stata durissima, il torneo si è deciso all’ultima giornata come non accadeva da un pezzo. In passato ci furono arrivi al fotofinish (una quindicina di anni fa la fu Vallecrati di Bisignano andò in B2 avendo un set in più vinto), in questa stagione è bastato invece primeggiare con un punto di vantaggio: «Il nostro è stato un cammino arduo e impegnativo – continua Torchia - raramente succede che il campo si decreti la promozione all'ultima giornata, questo ha reso tutto più avvincente. Siamo stati bravi a gestire le difficoltà con lucidità. La società vuole ringraziare le ragazze che hanno creato un gruppo meraviglioso e un clima sereno sia in campo che fuori».

Torchia ha applaudito tutti i componenti del team: «Hanno contribuito per questa straordinaria vittoria. siamo una piccola società ma con un cuore grande. Siamo riusciti ad ottenere questo meraviglioso risultato grazie alla passione, la serietà e professionalità che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro».

Alle parole di Torchia seguono quelle del tecnico Vito Iurlaro, chiaramente più che confermato sulla panchina vibonese: «Si è chiusa una stagione meravigliosa, iniziata con la conquista della Coppa Calabria e completata con la promozione in B2. Un plauso alle ragazze che sono state eccezionali e non si sono mai tirate indietro. Ora voglio solo godere di questi momenti e rivivere l’intera stagione con calma, nonché congratularmi con la Lory di Pizzo, società straordinaria che ci ha dato filo da torcere. Mi auguro che per loro si possa aprire la porta per un approdo in B2 che meritano davvero».