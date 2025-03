Un weekend “pieno” per la pallavolo, partendo dai roster che militano nel torneo interregionale per passare poi ai team che sognano un salto di qualità nel futuro. Terminata la prima fase di Coppa, si penserà unicamente a fare punti in campionato

Dopo una trentina di giorni si ripeterà il fine settimana da dedicare alle squadre di Serie B e di Serie C sul versante della pallavolo maschile. In alcuni casi, sarà possibile seguire più partite dal vivo in pochi chilometri, in altri invece attraversare anche gli angoli più remoti della Calabria.

La Raffaele Lamezia invece attraverserà lo stretto e andrà direttamente a Sciacca, attesa domani da un pubblico caldo ma da una squadra con un potenziale nettamente inferiore ai gialloblu. Arrivati alla quindicesima giornata, i ragazzi del Lamezia vorranno aumentare i loro record in vetta, la Tonno Callipo invece punterà a un pieno riscatto contro la Papiro in casa oggi alle ore 19. Dopo qualche ko e un po’ di punti persi per strada, il giovane team giallorosso potrebbe trovare un riscatto importante ben supportato dal pubblico amico.

Il fine settimana fa tornare in campo anche la Serie C maschile. Si ripartirà dal 16° turno con Taurianova capolista a quota 41 punti, Praia a 38 e Milani Rende a 35: da queste tre squadre uscirà poi quella che vincerà il campionato e farà il salto di categoria, quest’anno evitando la trafila dei play off.

E parlando poc’anzi della Tonno Callipo, la seconda squadra vibonese ospiterà la Milani Rende, prima del match di categoria superiore: scontro tra titani o quasi, una trasferta non facile per il gruppo allenato da Aloe sicuramente. Dai titani… ai tritoni del Crotone, che sempre questo pomeriggio ospiteranno proprio il Taurianova capolista: non un modo soft per ricominciare, in terra pitagorica pochi sono stati i team ad avere la meglio contro il gruppo di Asteriti. Quattro gli incontri in previsione nella domenica di festa, spalmati un po’ su tutti gli orari e con velocità di crociera piuttosto differenti, come nel caso di Praia-Tigano. Punti salvezza importanti in ballo tra Volo Virtus Lamezia e Corigliano, cercherà la continuità un ottimo Paola dopo la bella impressione in Coppa, affronterà un Montalto eliminato ma uscito a testa altissima dalla seconda competizione stagionale. Derby a Catanzaro tra Magna Grecia e Altaflex, posticipo del monday night tra la seconda compagine Arpaia e Area Brutia.