La Raffaele controlla senza problemi l’ultimo match del torneo, battendo per 3-0 il Palermo davanti al pubblico amico e tornerà in campo con i playoff promozione il 18 maggio. Nel massimo torneo regionale corrono le emozioni nei palazzetti

Il sorriso finale della Raffaele Lamezia la dice lunga sulla positività che si respira nell’ambiente. La vittoria contro il Palermo per 3-0 ha chiuso la stagione regolare in Serie B con un primato mai messo in dubbio da dicembre in poi e che, paradossalmente, non permette la promozione diretta secondo i regolamenti pallavolistici.

52 punti con 18 vittorie e due ko sono il viatico di base per poter sognare in grande, anche se non sarà comunque facile ottenere l’accesso alla categoria superiore. In attesa di capire se anche il Bisignano andrà ai playoff (giocherà il prossimo 3 maggio contro la Tonno Callipo: vincendo sarà seconda), il girone H ha registrato il dominio di una Raffaele Lamezia sempre più acclamata dai tifosi.

In Serie C, invece, il torneo ha offerto tre gare nella giornata di ieri e altre tre saranno disputate nei prossimi giorni a completare il 22° turno. Una domenica sportiva ad ampio raggio, considerando come la capolista Praia sia rimasta a guardare nel turno di riposo. Gli scontri andati in scena nei palazzetti della Calabria hanno offerto un bello spettacolo complessivo, considerando come – spesso e volentieri – si sta giocando per mantenere in forma i pallavolisti e dare anche un minutaggio adeguato ai più giovani.

Il pubblico non è rimasto deluso da Corigliano-Paola, terminata al tie break in favore dei tirrenici. L’impresa della squadra di San Francesco è ancora più evidente, considerando il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Guardando alla zona salvezza, il Montalto ha praticamente chiuso i conti regalandosi un’altra stagione in Serie C. Il 3-1 sul campo della Volo Virtus Lamezia non è arrivato in maniera semplice, dopo la parità sostanziale dei primi due parziali. Il risultato finale dei cratensi ha certificato il traguardo raggiunto, considerando i 12 punti di distanza e le quattro partite che mancano alla fine della stagione. Infine, il 3-1 del Taurianova sulla Tigano, non facile per come magari poteva essere pronosticato prima del match.