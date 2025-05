Una lunga maratona che volge al termine e con un arrivo quasi al fotofinish. Metafora perfetta per descrivere l’attuale situazione in Serie C femminile, due squadre sono separate da un punto e solamente la prima classificata andrà in B2.

La situazione è quanto meno particolare, chi vedrà il tutto con gli occhi dello spettacolo sportivo avrà di che divertirsi, l’attesa invece dei tifosi di Todosport e Lory Pizzo è quanto meno frenetica.

Il sabato della pallavolo calabrese sarà così quello della svolta, necessariamente andranno in campo le squadre alla ricerca dei tre punti, ascoltando notizie dall’altro campo di riferimento.

La Todosport Vibo con 57 punti al momento dovrà compiere un ultimo ma decisivo passo: vincendo contro il Paola avrà la vittoria aritmetica del campionato e il salto nella categoria interregionale. Attenzione però, il team allenato da Iurlaro giocherà contro una squadra che è al terzo posto in classifica e per lunghi tratti ha sognato il salto di categoria: non sarà quindi la partita più facile per accedere al sogno.

Diverso invece l’impegno del Pizzo secondo a quota 56 pt, che giocherà a Castrovillari: tre punti per le napitine saranno una base, poi tutto appunto dipenderà da quanto accadrà sulle sponde tirreniche. La Lory arriverà all’appuntamento al massimo della forma, in ogni caso difficilmente emergeranno dei rimpianti per la stagione comunque più che positiva.

Poco altro da aggiungere sostanzialmente per il resto delle partite che saranno giocate a chiudere l’ultimo turno di campionato. Cirò-Cidue e Rossano-Catanzaro si disputeranno sabato pomeriggio, Gm Volley-New Teosidos (che ha vinto 3-0 nel recupero sull’Avolio) e Arpaia-Cinquefrondi completeranno il resto della Serie C di domenica.