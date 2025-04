Ben poche soddisfazioni per le prime due della classe nel torneo calabro-siculo di Serie B. Nel torneo regionale invece i tirrenici restano concentrati e arrivano alla pausa pasquale con un margine rassicurante in vetta

Un weekend in chiaro-scuro per le squadre calabresi nel torneo di Serie B, girone H, arrivato al suo penultimo turno nella prima fase. La Raffaele Lamezia ha avuto un passaggio a vuoto importante, forse è una sorta di schiaffo sportivo che potrà fare bene in vista del gran finale. La sconfitta per 3-0 contro un lanciatissimo Bronte è stata evidente, qualche calo di concentrazione era da mettere in previsione, ma i lametini sanno come tutto ciò dovrà essere subito mandato agli archivi in vista poi dei playoff nazionali.

Guardando agli spareggi, comincia ad avere un po’ di pressione il Bisignano, sconfitto 3-0 a Letojanni. Contro un avversario che in stagione ha vinto ben pochi scontri diretti, i cratensi hanno avuto la peggio e ora hanno un solo punto di vantaggio sul Bronte CT per il secondo posto, l’ultimo valevole per gli spareggi. Dopo la pausa pasquale, bisognerà vincere a tutti i costi il derby contro la Tonno Callipo. Quest’ultima è tornata alla vittoria, il netto 3-0 contro Sciacca ha concesso il saluto finale al pubblico di casa col sorriso e con la convinzione, magari nella prossima stagione, di puntare a ben altro rispetto a un campionato di centro-classifica.

La Serie C, arrivata alla sua ventunesima giornata, ha registrato la sconfitta della seconda squadra Callipo a Paola per 3-0, nonché il successo del Corigliano sulla Tigano per 3-1: gli ionici hanno la salvezza in pugno e, con ogni probabilità, approderanno a un campionato interregionale, stando alle ultime indicazioni spoilerate dalla stessa società.

Nelle gare di domenica, la vittoria del Praia contro il Crotone per 3-0 non era così scontata, i tirrenici hanno mantenuto altissimi i ritmi sui pitagorici, la maggiore esperienza almeno in campionato risulta decisiva.

Le distanze col Taurianova secondo sono aumentate a nove punti, pur avendo comunque una gara in più. I reggini sono stati sconfitti da un Catanzaro coriaceo per 3-1, che ha riscattato la prestazione non eccellente di domenica scorsa.

Al secondo posto ora si colloca la Milani Rende, a otto distanze dal Praia ma con lo stesso numero di gare giocate. I gialloblu hanno battuto nell’anticipo di domenica mattina l’Arpaia Lamezia in trasferta per 3-1. Vittoria in rimonta dell’Area Brutia sulla Volo Virtus Lamezia, il 3-1 dei cosentini chiude così il cartello di giornata.