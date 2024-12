Nel massimo torneo regionale di pallavolo maschile, la squadra di Luigi Aloe ha superato il Catanzaro in trasferta e ha confermato di poter insidiare il Taurianova in vetta. Restare con aderenza nelle prime posizioni sarà l’obiettivo nemmeno troppo nascosto dal gruppo

Gli allenamenti proseguono in casa New Tech Milani, ben consapevole di aver fatto un’ottima figura nel match precedente a Catanzaro. Non era facile vincere sul parquet dell’Altaflex, una squadra che ha buone individualità e ha un gioco ben apprezzato da quanti seguono la Serie C. Il Rende, col 3-1 finale nella città capoluogo, ha saputo mostrare i muscoli nel momento più opportuno, dimostrando anche di saper crescere nel corso del tempo: lo “schiaffo” preso due settimane fa contro il Paola è stato utile per ripartire con maggiore slancio.

Del resto, questo torneo di Serie C resta tra i più intensi degli ultimi anni, dopo nove giornate le gerarchie si stanno ben stabilizzando e in pochi avevano previsto un ruolo da assoluto protagonista per il Taurianova, primo in classifica e imbattuto.

I reggini, reduci da un comodo 3-0 sul Tigano, erano stati i primi in stagione a vincere contro il Rende con un match al cardiopalma e, probabilmente, il match di ritorno sarà cruciale proprio per stabilire gli esiti del campionato.

Prima di allora, però, ci sono tante altre gare da affrontare, il massimo torneo regionale ha regalato tante sorprese e potrebbe sorprendere ancora. Il gruppo allenato da Aloe non vorrà di certo perdere terreno, anzi cercherà di approfittare di ogni passo falso sia del Taurianova che del Praia, altra squadra in piena lotta per la promozione in Serie B.

Non è un caso come ci sia anche attesa, tra i tifosi gialloblù, per il prossimo turno di campionato: il derby contro l’Area Brutia sabato alle 18 sarà un test impegnativo, da affrontare con la massima concentrazione. Al Pala Quattromiglia, i cosentini arriveranno ben carichi dopo aver conquistato i tre punti contro la seconda squadra della Tonno Callipo.