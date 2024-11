In Serie C femminile si registrano i sorrisi in casa crotonese con un progetto tecnico importante alle spalle e la voglia di misurare contro avversarie di spessore. Il dirigente Massimiliano Dima sottolinea come l’ambiente sia compatto al fianco delle pallavoliste

La prima gara stagionale ha confermato tutto il potenziale di una squadra che potrebbe essere la vera rivelazione della stagione sportiva. La Volley Cirò Marina sta dimostrando di essere una realtà già importante della Serie C e lo ha confermato con il 3-0 conquistato sul parquet del Lamezia, dando una prova di efficacia in campo e, soprattutto, un’ottima impressione sul piano dirigenziale.

La società ha rinnovato e consolidato il roster, creando il mix tra pallavoliste più esperti e giovani pronte a dare freschezza e nuovi stimoli. Lo conferma anche Massimiliano Dima, dirigente più che soddisfatto del lavoro svolto sinora: «Abbiamo formato il nuovo gruppo e lavorato sulla coesione delle ragazze, puntando su un ambiente familiare. Dal punto di vista del gioco, invece, vogliamo essere propositivi, offensivi e dinamici, mirando ad affrontare le sfide con determinazione».

Le sfide che non mancano in campionato, partendo dal format che fa discutere in Serie C: «I livelli di competitività sembrano alti – continua Dima - con diverse squadre ben attrezzate che possono mettere in difficoltà anche le società più blasonate come Paola, Pizzo, Vibo, Rossano e Cinquefrondi, costruite per ambire alla vittoria del campionato. La formula del torneo ora a due gironi porta a un aumento del livello della competizione, con partite più equilibrate e interessanti… ma da un punto di vista logistico, soprattutto per la prima fase, ci sono dei vantaggi con trasferte corte e meno dispendiose, ma alla lunga può portare a un po’ di confusione».

Il campionato più lungo potrebbe valorizzare il talento di tante ragazze, ben supportate dalla società: a Cirò l’obiettivo è di spingersi verso i campionati professionisti, passando per il coinvolgimento dei tifosi (una decina di anni fa le gare di Serie B2 erano seguite da pochissimi appassionati, ndr) nonché a un rafforzamento logistico-societario. Massimiliano Dima, a nome della dirigenza, conferma i buoni propositi: «Miriamo a sviluppare il settore giovanile per alimentare la prima squadra, ma pensiamo anche a un progetto sociale che possa garantire la pratica sportiva per le fasce meno abbienti».

Lo sport per tutti è un chiaro obiettivo della Volley Cirò Marina, che punta molto sulla collaborazione con l’amministrazione comunale per gli impianti di gioco e di allenamento, sperando di poter lavorare in un ambiente compatto: «Una maggiore visibilità e delle strutture adeguate – conclude Dima - ci daranno la possibilità di far avvicinare i più giovani a questo sport, fondamentali per il ricambio generazionale. La dirigenza, inoltre, punterà a far risaltare il nome del club all’interno dell’ambiente pallavolistico, proponendosi nell’organizzazione di eventi sportivi di spicco».