Nelle varie categorie giovanili quattro squadre hanno conquistato i titoli e possono così celebrare i progressi visti in stagione. La pallavolo regionale mostra così dei segnali interessanti in vista del futuro

Saranno famosi in futuro ma sono vincenti nel frattempo guardando al presente. Nel corso degli ultimi giorni sono state ben quattro le finali regionali di categoria suddivisi tra settori maschile e femminile, dando così una buona contezza sulla mappa del talento sparso in tutta la Calabria. Beninteso, già le squadre arrivate in semifinale e finale hanno mostrato sul parquet dei ragazzi e delle ragazze davvero in gamba, chi ha conquistato il titolo di categoria ovviamente dimostrerà qualcosa in più nel confronto futuro con i pari età nazionali.

Il 30 aprile scorso Polistena ha ospitato le prime gare finali, partendo dal match femminile tra Jonica ed Elio Sozzi, la vittoria delle ragazze di Siderno ha confermato i progressi della società in campo giovanile proiettandola direttamente alle finali nazionali in under 16.

Salendo di un gradino, in under 17 successo della Tonno Callipo sull’Area Brutia Cosenza fra due compagini che hanno nel dna la valorizzazione del talento, i vibonesi in campo maschile potranno in futuro ripetere quanto fatto sul versante in rosa, scrivendo così nuove pagine per la pallavolo calabrese.

Una fase del match tra Callipo e Area Brutia - foto Fipav/Massimiliano Natale

Ieri, invece, altri due incontri che hanno appassionato il pubblico presente e quello a seguire i match sul canale ufficiale della Fipav Calabria.

Il Taurianova si è imposto sull’Altaflex Catanzaro per la finalissima di under 15 maschile, a dimostrazione del percorso di qualità svolto da due squadre che hanno il loro vertice nella prima squadra di Serie C. Nella gara successiva in campo femminile, svolta a Camigliatello Silano, vittoria del Crotone sulla Volley SGF nell’under 14. Le piccole pitagoriche hanno conquistato un altro successo di qualità, arricchendo la già ricca bacheca societaria.