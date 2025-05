Fatti i giochi per la salvezza (Magna Grecia ritirato e Volo Virtus Lamezia retrocesso), agli sgoccioli invece l’unico verdetto per quanto concerne la promozione.

Con una sola posizione che varrà il salto di categoria, senza passare per i playoff, ormai è una questione di conti aritmetici e di orari tutto sommato. Il 24° turno potrebbe essere quello decisivo per la promozione in Serie B del Praia che domenica giocherà sul campo della Tonno Callipo.

Un ultimo sforzo, quindi, per il gruppo di Borrelli in uno dei tre match point a disposizione: vincendo col punteggio pieno festeggerebbe in trasferta, altrimenti avrà altri due incontri a disposizione.

A sei punti dalla Milani Rende con tre turni a disposizione e con gli scontri diretti a favore, quindi, il calcolo è abbastanza rapido. La stessa squadra rendese, per altro, cercherà comunque di difendere il secondo posto, ospitando in casa la Tigano nelle partite di questo pomeriggio. La dirigenza considera ciò come già un grande risultato, una base su cui poter ripartire nella prossima stagione con maggior vigore.

Quasi in contemporanea l’impegno odierno del Taurianova, impegnato in casa contro l’Arpaia Lamezia: i reggini hanno conquistato in settimana un titolo giovanile regionale, la stagione può considerarsi sicuramente positiva, avendo per tratti dominato il campionato come neopromossa.

Due gare oggi, tre domani e una al lunedì in questa giornata, oltre al match del Praia domani attenzioni focalizzate su Crotone-Montalto e Altaflex Catanzaro-Paola. Si gioca un po’ per la classifica ma soprattutto per aumentare l’amalgama dei vari gruppi, le outsider del campionato potrebbero avere un ruolo ancor più importante nella prossima stagione. Come posticipo gara di lunedì pomeriggio, addirittura, tra Corigliano e Area Brutia alle 17.