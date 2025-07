L’estate della pallavolo sta passando quasi in sordina in alcune piazze. Tranne che da Corigliano, difficilmente arrivano news concrete per le squadre che vivranno il prossimo torneo interregionale a tinte calabro-sicule. A Bisignano, nei giorni scorsi, quattro dirigenti hanno annunciato il loro addio alla società cratense, quest’ultima ha controrisposto confermando quanto meno il legame con il suo main sponsor, ma ha perso sul parquet qualche pezzo importante (tra cui qualche storico pallavolista).

La Tonno Callipo sta organizzandosi con i rinnovi, la Raffaele Lamezia attende di capire quale sarà la sua reale portata nel prossimo campionato, Praia batte un colpo e lo fa anche con decisione. In un torneo di Serie B dove saranno ben cinque le rappresentanti calabresi, i tirrenici vorranno senza dubbio mantenere la categoria e offrire spettacolo ai tifosi, ancora con gli occhi sognanti dopo la promozione.

Per questo motivo, la società ha confermato senza alcuna remore il tecnico Biagio Borrelli. Una stabilità importante, quindi, che parte direttamente dalla panchina, difficile trovare di meglio per i tirrenici, che sanno di avere un coach preparato e capace di tirare fuori il massimo dalla rosa a disposizione.

Nel capire proprio come sarà impostato il roster in vista della Serie B, la Spes Praia è ben consapevole dell’importanza del mister: «La società è pronta a iniziare una nuova stagione… e lo farà con una guida speciale! Borrelli è un allenatore carico di entusiasmo e determinazione, pronto a trasmettere passione, metodo e spirito di squadra in ogni allenamento e in ogni partita. Con lui inizia una stagione che vogliamo vivere da protagonisti, puntando a crescere e a migliorarci insieme».

Lo affiancherà come assistente Luigi Brancato: «Un tecnico di esperienza e valore, figura storica della nostra società, che negli anni ha contribuito in modo determinante alla crescita della Spes e al raggiungimento di importanti traguardi sportivi. A lui il compito di guidare i nostri atleti in un percorso di crescita tecnica e personale, portando avanti i valori che da sempre contraddistinguono la nostra realtà».