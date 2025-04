Il campionato femminile si scalda decisamente per uno scontro diretto importante. Le tirreniche vorranno difendere il primato, le napitine, dopo aver tolto Cirò dai pensieri di vertice, vorrà fare un blitz esterno e rimescolare le carte in campionato

La Serie C in rosa entra sempre più nel vivo, nel quinto turno della fase ad orologio ci sarà una partita su tutte che attrarrà gli interessi. Il confronto tra Paola e Pizzo sarà inevitabilmente considerato come il big match di giornata, il valore tecnico delle due compagini è importante, sono compagini che stanno dimostrando nettamente la loro tecnica in campo. Il Paola, almeno in campionato, ha perso solo un incontro e poi ha alzato nettamente i suoi ritmi, diventando quasi un rullo compressore e senza patire il cambio di panchina avvenuto qualche mese fa. Pizzo, dal canto suo, sa di dover giocare una gara perfetta, avrà l’ultima occasione per inserirsi concretamente del discorso della promozione diretta.

La curiosità di questo calendario è che per due volte si affronteranno le prime quattro squadre, in termini di punti, della prima fase. Lo faranno oggi e al penultimo turno, e proprio per questo pomeriggio fari puntati pure su Cirò-Todosport, le vibonesi attendono news importanti da Paola per poter sperare in un eventuale sorpasso.

Il tecnico della Todosport, Vito Iurlaro, sottolinea l’importanza dell’atteggiamento da tenere sul parquet: «La gara odierna potrebbe essere un crocevia importante per la nostra stagione, ma questo non ci deve far prendere di ansia. Affronteremo una squadra temibile, che sino ad ora non ha fatto sconti a nessuno e lo stesso farà con noi. Le ragazze – conclude Iurlaro – sanno di dover giocare al massimo e sono sicuro che lo faranno come sempre». Attenzione però alla determinazione delle pitagoriche, ormai fuori dai giochi per la promozione diretta ma non per questo squadra da sottovalutare, soprattutto davanti al pubblico amico.

Cinque le gare previste nel pomeriggio per la poule promozione, oltre ai confronti diretti in vetta si aggiungeranno anche: Arpaia-Cidue, Rossano-Cinquefrondi, Castrovillari-New Teosidos. A ogni modo, saranno partite equilibrate, difficile dire in previsione di vigilia chi possa essere nettamente favorito, chiaramente chi giocherà in casa avrà un leggero vantaggio in più. A chiudere domani pomeriggio la sfida tra Gm Cosenza e Stella Azzurra Catanzaro: non siamo ai livelli calcistici, il derby si giocherà con fair play, non mancherà comunque l’agonismo tra compagini che forse potevano sostanzialmente ottenere di più in stagione.

La poule di contenimento offrirà come sempre tre incontri, oggi si partirà dalla contesa tra Silan e Digem, la compagine di Marina di Gioiosa avrà una trasferta abbastanza lunga dall’altra parte della Calabria giocando a San Giovanni in Fiore. Domani, con costi di benzina decisamente più contenuti, in campo Cutro-Gioia Tauro e Pink Lamezia-Elio Sozzi.

Sarà il penultimo turno di un raggruppamento che, per quanto buona volontà stanno mettendo le squadre in campionato, non entrerà di certo nella storia della volley regionale. Su ciò si rifletterà a tempo debito tra qualche settimana.