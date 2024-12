Altre emozioni nel lungo percorso della Serie C femminile. La prima fase sta regalando certezze, qualche sorpresa nel corso del tempo ma soprattutto la netta determinazione delle squadre di vertice: ben più di una è la compagine accreditata al meritato salto di categoria, stando a quanto si sta vedendo in questo periodo.

Girone A

C irò-Pink Lamezia 3-0 e ra un risultato pressoché scontato da pronosticare. Ben poco varrà parlare di tecnica in un testa coda tra chi ha sempre vinto e chi ha sempre perso. La capolista Cirò ha comunque lodato l’impegno delle ospite, che stanno svolgendo un campionato con tante giovani promesse: l’impressione però è che a lungo andare un torneo con poche soddisfazioni non sia di certo il massimo per avere ambizioni future. Ben più concreta la prestazione del Paola, nel 3-0 al Cutro la squadra ha dimostrato di essere rimasta sempre ben concentrata e attenta in ogni sviluppo del match. Colpo esterno, sempre rimanendo alle gare di sabato, dell’Arpaia Lamezia per 3-1 al Castrovillari: si parla forse un po’ poco delle lametine, ma stanno facendo davvero tanti miglioramenti nel corso delle ultime settimane. Ieri sera, invece, il confronto tra Gm Cosenza e Rossano 1-3: vantaggio iniziale delle bruzie, poi si sono scatenate le bizantine che hanno conquistato tre punti mostrando più qualità.

Girone B

La maggiore determinazione unita a una lucidità sotto muro ha fatto materialmente la differenza. Todosport-Pizzo 3-1 ha confermato come le vibonesi siano, in questo momento, un avversario difficilmente malleabile ma ciò non è nemmeno una bocciatura per le napitine, che restano una squadra dal pieno valore come confermato nel primo set vinto. Negli anticipi si è registrato il successo ben più comodo della Digem per 3-0 sulla Elio Sozzi, passando alle gare di ieri pomeriggio c’è altra carne al sodo da poter analizzare. Brillante la vittoria della New Teosidos per 3-0 sulla Jolly Cinquefrondi, il colpo ottenuto in trasferta scaccia qualche malinconia di troppo, leggermente più equilibrato l’ultimo incontro di giornata. A Campo Calabro si giocava quasi uno scontro diretto per capire chi poteva insidiare almeno l’ultima piazza per i playoff, Cidue-Gioia Tauro 3-1 è stato l’esito di un confronto giocato a viso aperto e senza nessun calcolo.