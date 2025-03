Un insolito anticipo apre il 19° turno del massimo campionato regionale proponendo sul parquet un derby. Il resto della giornata e le vicende dei club impegnati in Serie B come di consueto andrà in scena tra sabato e domenica

L’anticipo è quanto meno insolito, ha più il sapore della gara di coppa (considerandone la collocazione) ma varrà ugualmente per il torneo di Serie C e metterà in campo due squadre che di certo non vorranno mollare la presa.

Montalto-Rende sarà un match con buona intensità, al Pala Ferraro i padroni di casa hanno sempre bisogno di punti per stare tranquilli in zona salvezza, la Milani invece vorrà quanto meno a riconquistare il terzo posto.

Il resto del campionato si svolgerà tra sabato e domenica, un ritiro in corsa ha pesantemente cambiato gli equilibri e ha diviso, ancor di più, in tronconi la classifica. C’è chi lotta per le posizioni di altra classifica, chi resterà al centro senza grossi obiettivi, altri team invece vorranno evitare l’unico posto per la retrocessione, sinora appannaggio della Virtus Lamezia, che affronterà nell’ultimo match cronologico il derby contro il secondo team dell’Arpaia.

In mezzo ai due estremi, ci saranno tre incontri di sabato, le attenzioni maggiori saranno rivolte per Paola-Praia, i padroni di casa potrebbero avere subito una rivincita contro la capolista, che l’ha eliminata in Coppa Calabria prima di esser sconfitta nella finalissima dal Crotone (che invece giocherà sul terreno del secondo team Tigano). Interessante sarà il confronto tra il Taurianova e il Corigliano così come la seconda partita in programma domenica tra Altaflex-Tonno Callipo.

Salendo di un livello, il girone H di Serie B vedrà impegnate le compagini calabresi con grandi attenzioni per il derby di sabato. Il Lamezia vorrà archiviare i giochi nel suo gruppo e conquistare il primo posto definitivamente. La punta più alta della classifica non darà la promozione automatica, in quanto le prime due di ogni girone accederanno ai playoff: la Raffaele cercherà comunque di archiviare in anticipo la fase regolare cercando i tre punti sul parquet della Tonno Callipo. Quello di sabato pomeriggio non sarà un impegno affatto scontato per la capolista, i giallorossi hanno fame e voglia di rendere questo 2025 ancor più scoppiettante.

Così come non sarà nemmeno semplice ipotizzare il riscatto del Bisignano, reduce da due ko di fila e anche da qualche movimento dirigenziale, stando alle ultime. I cratensi saranno impegnati sul campo di uno Sciacca abbastanza rivitalizzato in questo girone di ritorno, il match si disputerà domenica pomeriggio.