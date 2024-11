Il torneo di Serie C maschile ha aumentato la sua qualità, rispetto agli scorsi anni, e probabilmente questo potrebbe essere uno dei campionato più combattuti degli ultimi anni. L’impressione degli addetti ai lavori è confermata anche dalle prime gare svolte in questo weekend, ogni incontro ha lasciato una possibile traccia per il futuro. Si parte dal colpo del Paola per 3-0 sulla Raffaele Arpaia Lamezia, una partita di grande pathos agonistico a conferma del livello di questo torneo. Fa ancora meglio, se vogliamo, la Tonno Callipo, in gloria per 3-0 contro la Volo Virtus Lamezia: i parziali abbastanza larghi confermano come i giovani vibonesi sono già sul pezzo.

Di ben altra fattura la vittoria del Taurianova sul Montalto per 3-1: gara in equilibrio nei primi due parziali, poi un 25-5 nel terzo gioco ha dato il via all’allungo dei reggini. Scoppiettante il 3-2 della Tigano Luck sull’Area Brutia, che si era addirittura portata in vantaggio nei set. La gara premia la voglia dei locali, a Palmi comunque gli attacchi incisivi si sono alternati alle ricezioni un po’ carenti.

Sabato sera poi c’è da registrare la vittoria della Milani Rende sulla Magna Grecia per 3-0. Differenza netta di qualità per gli uomini di Aloe, che non nascondono le proprie ambizioni, anche con gli ultimi colpi ad alzare il livello tecnico visto al Pala Quattromiglia.

Domenica con un posticipo, quello tra Catanzaro e Praia che termina 3-1. Partita con buon agonismo, al doppio vantaggio dell’Altaflex aveva replicato Praia, infine il quarto set vinto sul 26-24 per tre punti meritati dai padroni di casa.

Stasera, alle 19.30 si giocherà, a chiudere la prima giornata, l’incontro tra Corigliano e Crotone. Piazze di volley con tradizione e un pubblico sempre molto attento e al Pala Brillia la società di casa chiama a raccolta gli appassionati: «I nostri rossoneri affronteranno il Crotone. Questa è una partita che segnerà l’inizio di una stagione in cui vogliamo essere protagonisti. La squadra ha lavorato duramente con impegno e professionalità per crescere sia sportivamente che socialmente. L’obiettivo è chiaro: fare bene e continuare a migliorare insieme».