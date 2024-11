La Tonno Callipo puntella ancora il reparto schiacciatori e dopo gli arrivi di Skrimov e Lopez, ufficializza l’acquisto dello schiacciatore tedesco Tom Strohbach. Nonostante sia un classe 1992, il martello teutonico vanta numerose esperienze nazionali ed internazionali sia a livello di club, sia con la nazionale tedesca. Dopo la trafila con le giovanili (Schwerin e Olympia Berlin), Strohbach milita tre stagioni (dal 2011 al 2014) nel club bavarese dell’Unterhaching. Nell’estate del 2014 passa al TV Rottenburg, mentre nelle ultime due stagioni ha militato nel club del TSV Herrsching. Schiacciatore completo, Strohbach si è messo in luce nella Bundesliga 2016-17 come miglior marcatore, attaccante e battitore della regular season: 348 punti totali realizzati (292 attacchi vincenti e 37 ace). Nell’ultima stagione con l’Herrsching si è fermato ai quarti di finale.

Le prime parole in giallorosso

«La possibilità di far parte di una squadra importante al via della SuperLega italiana è stata decisiva nella mia scelta di accettare la proposta della Tonno Callipo. Sono veramente curioso – ha affermato Strohbach – di misurarmi con i giocatori più forti del mondo che saranno ai nastri di partenza del prossimo Campionato. Spero di aver un impatto positivo e seguire la scia intrapresa dai miei connazionali Andrae e Kaliberda che sono stati a Vibo in passato. Sono felice di ritrovare il mio ex compagno di squadra Zhukuoski e quando ho visto che anche lui fa parte di questo progetto, il mio desiderio di venire a Vibo è diventato ancora più forte».