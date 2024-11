In arrivo dal club giallorosso una preziosa opportunità formativa per gli atleti del futuro

La Tonno Callipo Volley punta sui giovani. Tutto pronto per il Volley Camp 2019, in programma dal 30 giugno al 5 luglio. Si tratta di una scuola estiva di pallavolo per ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni che intendono perfezionare la disciplina sportiva attraverso programmi tecnici personalizzati; ma anche un’esperienza unica per avvicinarsi ad uno sport di squadra che richiede conoscenze tecniche, allenamento e rispetto delle regole. Un'opportunità di crescita che la società giallorossa ha voluto promuovere in linea con la filosofia che da oltre 15 anni giustifica gli investimenti compiuti per il settore giovanile.

Natura e sport

Ad ospitare il Volley Camp sarà la struttura del Popilia Country Resort, immersa nel verde delle colline di Maierato (Vibo Valentia). Gli allenamenti e le gare di pallavolo si svolgeranno invece all’interno del PalaValentia. Le attività tecniche prevedono insegnamenti individuali diversificati in base al ruolo (palleggiatore, ricevitore/attaccante, centrale/opposto e libero) e in base al fondamentale specifico che si intende migliorare (palleggio, attacco/muro, battuta/ricezione e difesa).

«Il Camp ha come obiettivo primario quello di favorire la crescita tecnica di ogni singolo ragazzo attraverso programmi tecnici personalizzati», ha spiegato Nico Agricola direttore tecnico del Camp che nel corso delle lezioni si avvarrà della collaborazione dello staff degli allenatori della Tonno Callipo.

Inoltre sono in programma anche incontri con gli atleti della prima squadra con cui i giovani partecipanti potranno confrontarsi e allenarsi.