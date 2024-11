Grande attesa per il match tra le due prime squadre in classifica. Le pitagoriche si affideranno così alla carica di Maria Malena, capitano e schiacciatrice di grande esperienza, ancora determinante nel roster allenato da coach Stara

Sarà un sabato speciale per gli appassionati di volley, il big match tra Cirò e Paola profuma già di sano agonismo e intensità in Serie C. Si affronteranno le due squadre che hanno fatto meglio nei campionati regionali, guardando un po’ alla somma dei due gironi. Paola ha conquistato 21 punti con sette vittorie consecutive, Cirò invece ha un punto in meno vincendo tutte le gare ma concedendo un tie break. Insomma, ci sarà spazio per valutare ogni tipo di pronostico, le squadre arriveranno alla sfida con grande convinzione nei propri mezzi.

Il primo girone d’andata sta finendo e, in casa Cirò, ci pensa capitan Malena a fare un po’ il punto della situazione: «Forse è presto per fare bilanci, siamo un team nuovo e abbiamo iniziato relativamente tardi. Pian piano stiamo cercando di diventare squadra, cercando di limare i deficit che notiamo in campo. Al momento la classifica è a nostro favore, ma non le diamo troppa importanza perché abbiamo ancora molto da lavorare e migliorare. Respiriamo sicuramente un clima positivo, ma concentrato alla crescita come gruppo e come squadra».

Come pallavolista esperta e guida del gruppo, le responsabilità sono tante e accettate di buon grado: «Molte volte i cali nella pallavolo – continua - sono mentali e da capitano tendo a non far pesare l’errore, cercando soluzioni che siano d’aiuto, magari facendo attenzione al dettaglio negativo per renderlo positivo».

Cirò ha avuto un expoit nella prima parte della stagione, tenendo però i piedi ben radicati a terra: «L’obiettivo è quello di competere al meglio con tutte le squadre che affronteremo sia in questa prima fase, che spero nella seconda fase. Quest’anno molte squadre si sono attrezzate per fare un buon campionato, dunque dovremo lavorare sodo fino alla fine».

Capitan Malena alla fine carica la città, invitandola a seguire e supportare maggiormente una squadra che sinora ha sbagliato pochissimo: «Quello di Cirò Marina è sicuramente un pubblico caldo anche se ancora non si riesce a riempire completamente il palazzetto. Il nostro obiettivo è anche questo: avvicinare la gente a uno sport ancora non seguito come il calcio. L’appello è proprio quello di sostenerci il più possibile soprattutto nella prossima partita, lo scontro al vertice contro Paola».