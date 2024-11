Il quarto turno, giocato eccezionalmente ieri sera, ha registrato un risultato importante su tutti in Serie C femminile. Nel girone A continua la marcia della squadra di Stara che conquista l’intera posta in palio

Quattordici punti in cinque gare, cammino da imbattuta e fuga ormai in solitaria. Cirò Marina sta diventando sempre più una squadra concreta nel girone A, dimostrando di potersi adattare a ogni tipo di avversario. Del resto, per la squadra di Stara porta anche bene affrontare Rossano a fine ottobre: dodici mesi fa, arrivò una vittoria per 3-1 in rimonta, in questa stagione è arrivato un risultato ancora più netto.

Davanti a un pubblico che ha trovato comodamente posto al palazzetto di Punta Alice (di mercoledì sera, era difficile registrare un sold out), o ha seguito comunque la gara in streaming, Cirò ha battuto Rossano 3-0. La sfida ha contrapposto sportivamente due squadre che hanno dimostrato di poter arrivare sino in fondo, il potenziale per entrambe è in crescita.

La squadra di casa è andata in campo inizialmente con Giuliana Cannestracci nel ruolo di palleggiatrice, Carla Caterina Lettieri come opposta, Ivonia Carluccio ed Erika Vella da centrali, Cristina Murru e Maria Malena da schiacciatrici, Letizia De Rose a fare da libero.

Dall’altra parte in campo Aki Ruffo alzatrice, Sara Genova da opposta, Daria Prokopenko e Martina Domanico nel ruolo di laterali, Laura Pereira e Caterina Greco al centro, infine Michela Falcone come libero.

Rossano ha avuto uno sprint nel primo parziale, ma ha poi subito sul finale la maggior pressione di una squadra più esperta come Cirò, che ha chiuso il primo gioco sul 25-21. Quasi lo stesso copione si è verificato nel secondo set, le bizantine hanno subito iniziato premendo sull’acceleratore, Malena e compagne invece hanno dosato maggiormente le energie, andando direttamente in allungo finale sul 25-19. Sul doppio vantaggio, Cirò non ha chiuso la gara, Rossano è stata sempre al passo delle avversarie: il terzo set ha regalato un maggior equilibrio sino agli ultimi palloni di gioco. Le pitagoriche hanno chiuso sul 26-24 il match col merito di aver conquistato i tre punti dopo una partita di pura sostanza, Rossano al primo ko in campionato può comunque guardare avanti con fiducia, le prestazione delle giovanissime pallavoliste fanno ben sperare per il futuro.

Le due compagini torneranno a giocare già sabato 2 novembre, entrambe in trasferta. Cirò sarà di scena a Cutro, nel derby cercherà la sesta vittoria consecutiva. Rossano proverà a rimettersi in marcia con la gara esterna a Castrovillari.