Ogni tifoso della Volley Cirò Marina avrebbe firmato, a inizio stagione, per arrivare a febbraio con questa attuale situazione sportiva. Malena e compagne hanno chiuso la prima fase del campionato di Serie C con un bilancio sicuramente importante, quindici vittorie e un ko sono un bottino andato oltre la più rosea aspettativa, un chiaro segnale del grande lavoro e della determinazione della squadra.

Chiudendo, quindi, con un ottimo secondo posto da una parte c’è la consapevolezza di aver dato il massimo, dall’altra di non poter archiviare la fase iniziale della Serie C da vincitrici del girone, ripartendo da primatiste per la seconda fase. Nel meccanismo ad orologio non troppo amato dalla maggioranza delle società regionali, si ripartirà con i punti accumulati negli sconti diretti. Il Cirò avrà così 25 punti come base di partenza, frutto dei sei conquistati contro Lamezia e Castrovillari, cinque contro Rossano e Cosenza, tre contro Paola.

Nel frattempo mister Antonio Stara, con un’analisi lucida e propositiva, ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto finora: «Le ragazze hanno dimostrato di essere competitive e pronte a dare il massimo, consolidando una stagione che si preannuncia, speriamo, ricca di soddisfazioni, con un obiettivo chiaro: migliorare il sesto posto della scorsa stagione».

Sono arrivate tante vittorie ma non sono mancati i problemi: «L’infortunio di Cristina Murru è senza dubbio un duro colpo per la squadra, soprattutto considerando l’importanza che aveva sia in attacco che in difesa. La panchina corta è un altro aspetto che complica la situazione, ma punto tanto sulla grinta e sulla determinazione delle ragazze. Nonostante le difficoltà, la squadra è pronta a lottare con tutte le sue forze».

Gli appuntamenti non mancheranno, a partire dalla prossima edizione della Coppa Calabria. Cirò potrebbe lottare per un traguardo prestigioso: «Ora testa agli appuntamenti dell’8 e del 15 Febbraio con il sogno di arrivare alle semifinali, traguardo che sarebbe già un successo straordinario. La mentalità di non arrendersi mai e di dare il massimo su ogni punto sarà sicuramente fondamentale, anche nella successiva fase play-off per il campionato, ogni partita risulterà decisiva. Le avversarie non avranno vita facile contro questa squadra motivata e compatta».