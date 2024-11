Segnali precisi dalle squadre in lotta per la vittoria finale del massimo torneo calabrese. Tanto agonismo e gare, in alcuni casi, molto tirate permettono al pubblico di vivere grandi emozioni in ogni angolo della regione

In attesa del torneo di Serie B (che inizierà con le gare del prossimo weekend), in campo maschile sono ancora i ragazzi che giocano in Serie C a dare un saggio delle loro abilità, facendo discutere positivamente di quanto prodotto in campo. Due sono stati gli anticipi del secondo turno di campionato, partendo dalla vittoria ottenuta dal Praia, che ha sconfitto 3-0 il Corigliano. Questioni di esperienza ma anche di gioco più rodato hanno consentito ai padroni di casa – nella palestra comunale di Scalea – di conquistare tre punti importanti.

Va ancora meglio al Taurianova, col vivace 3-0 esterno al Magna Grecia nella palestra di Monterosso. Ai reggini va attribuita la capacità di essere lucidi soprattutto nei finali dei parziali: non è un caso come il primo, ma soprattutto il terzo e ultimo set, sia stato chiuso sul 23-25. Domenica ricca di contenuti per i palazzetti calabresi, partendo da una conferma netta della New Tech Rende. La squadra allenata da Aloe sta dimostrando tutto il suo potenziale, confermato pienamente nel 3-0 in casa della Volo Virtus Lamezia: due set dominati, il terzo gioco è stato portato per chiudere la contesa seppur con qualche flessione.

Il colpo esterno della Tonno Callipo Vibo è un’altra piacevole conferma per i giovani giallorossi: 3-1 sul Crotone per una squadra che dimostra di poter fare la voce grossa. In trasferta arriva l’affermazione dell’Altaflex Catanzaro sul Lamezia per 3-1: è stato un confronto particolarmente acceso, gli ospiti hanno quasi sempre condotto la contesa dimostrando una necessaria lucidità negli

attacchi e a muro.

Tambureggiante poi il confronto tra Polisportiva Montalto e Franco Tigano, terminato sul 3-2. Per due volte sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al Pala Ferraro, i cratensi restano in scia e al tie break hanno la soddisfazione di conquistare la prima vittoria stagionale, portando a casa due punti da non disprezzare. Equilibrio anche nell’ultimo match di giornata, quello tra Area Brutia e Paola. I cosentini viaggiano con marce alte, gli ospiti non sono teneri nei loro colpi: nei primi tre set succede un po’ di tutto, per dei parziali tiratissimi nei punteggi a marca cosentina, poi Paola decide che è il momento di accelerare sino al 2-3 finale, che consente agli ospiti di incamerare una preziosa vittoria.