La pausa della Serie B è servita alla Raffaele per affrontare il match di Coppa contro il Galatina, perdendo però 3-1 in terra pugliese. Il torneo regionale invece registra la continuità dei reggini, che allungano ancora di un punto sul Praia, che si è imposto con fatica in casa del Corigliano.

Le attenzioni della volley maschile erano tutte riversate verso la squadra che sta dominando la Serie B. Fermo per un weekend il campionato interregionale, la Raffaele Lamezia è stata impegnata in Puglia, affrontando il match dei quarti di Coppa Italia contro il Galatone. Partita non facile nei pronostici e confermato da quanto visto in campo, i pugliesi si sono imposti per 3-1 e lo hanno fatto con una prestazione solida e determinata davanti a un pubblico davvero caloroso.

I padroni di casa sono stati abili a chiudere i varchi difensivi e a riproporsi con grande attenzione nelle azioni offensivi, risultando incisivi in battuta e anche a muro nei primi due parziali terminati sul 25-20. La reazione dei calabresi è arrivata col 25-23 del terzo set, ma al quarto gioco la forza del Galatone è stata evidente, chiudendo il match con l’ultimo 25-21 raggiunto. Mercoledì ci sarà il match di ritorno al Pala Sperti alle ore 20: una gara da vincere a tutti i costi per non dire addio già in anticipo ai sogni di gloria.

Situazione alquanto curiosa in Serie C arrivata alla sua 15ªgiornata, il campionato sarà “congelato” per dare spazio alle gare di Coppa e, proprio per questo, i risultati delle ultime ore sono stati ben valutati dagli addetti ai lavori. Il Taurianova rimane in testa, Bellantone e compagni hanno conquistato un 3-0 comodo sul Magna Grecia. I reggini sono riusciti ad allungare di un altro punto sul Praia (nell’unico match giocato ieri pomeriggio) che ha avuto la meglio sul palazzetto del Corigliano solamente al tie-break. È un momento di flessione per la compagine allenata da Borrelli, per la seconda gara di fila ha vinto all’ultimo set, il momento di pausa per il campionato forse è arrivato nel momento più opportuno.

Avanzano a tre i punti di distanza tra la capolista e i tirrenici, un confronto che si riproporrà nelle prossime settimane. E chissà che, con una maggiore continuità, non possa inserirsi il Rende come terzo incomodo nella lotta alla promozione in Serie B. I gialloblu hanno vinto 3-0 sulla Volo Virtus Lamezia in casa, mentre la gara della meglio gioventù ha registrato il trionfo del secondo team targato Tonno Callipo: i giallorossi hanno vinto sul Crotone 3-1, in un match molto tirato. Convince ancora il Paola col 3-0 all’Area Brutia, occhio a un nuovo colpo in zona salvezza. La Tigano ha battuto Montalto 3-2, al tie-break arriva una nuova soddisfazione per la squadra di Palmi che negli ultimi due turni ha conquistato ben cinque punti. Mercoledì prossimo sarà chiuderà il cartello del 15° turno di campionato con l’incontro tra Catanzaro e il secondo team dell’Arpaia.