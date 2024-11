Il club cosentino potrebbe volare a +2 nella serie

CORIGLIANO (CS) - L’attesa è finita. Si torna a fare sul serio. Si torna in campo. Finale play off atto secondo, o Gara2 se preferite. Quattro giorni dopo il primo confronto, si ritrovano di fronte Corigliano e Potenza Picena. Si riparte dall’3-1 strappato con le unghie e con i denti dai calabresi in terra marchigiana. Operazione recupero, quindi per i maceratesi sbarcati in Calabria con il classico coltello fra i denti.



Salvo sorprese coach Graziosi si affiderà nuovamente agli atleti schierati in Gara1, ossia Partenio al palleggio opposto a Moretti, Tartaglione di banda con Casoli, Diamantini e Polo al centro e Bonami libero.



Tutto invariato anche in casa rossonera, da valutare solo le condizioni del regista Izzo. Per il resto Banderò sarà in posto 2, Hrazdira in 4, Menicali e Calonico al centro, Lampariello nel ruolo di libero. Il “PalaBrillia” sarà una bolgia. Attesi tifosi da ogni parte della Calabria. Fischio d’inizio alle 20:30. La sfida sarà diretta dalla coppia trevigiana Zanussi e Florian.