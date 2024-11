Rossoneri attesi in terra marchigiana (ore 18:00). Si replica martedì al PalaBrillia

CORIGLIANO (CS) - Nelle Marche sale la febbre in vista di gara 1 Finale Playoff di A2 tra Potenza Picena e Corigliano, primo confronto di una serie elettrizzante al meglio delle cinque partite. Le squadre scenderanno in campo domani alle 18.00. E’ sold-out nell’impianto potentino. A poche ore dall’apertura dei botteghini, polverizzati tutti i biglietti disponibili. Biancazzurri intenzionati a far valere il fattore campo contro i rossoneri, così come già accaduto in regular season. Potenza Picena ha vinto anche l’unica partita in campo neutro contro Banderò e compagni: la semifinale di Coppa Italia a Chieti. Un vanto per la truppa di Graziosi, una macchia da cancellare per i calabresi che bramano vendetta. E se la formazione di coach Bove ha avuto più tempo per preparare al meglio questa finale, sbarazzandosi della capolista Ortona in soli tre incontri, Potenza Picena ha dovuto recuperare in fretta le energie dopo l’estenuante serie in semifinale contro Sora, arresasi solo in gara 5.



Gli uomini chiave. La diagonale principale formata da Partenio e Moretti da un parte, il martello brasiliano Banderò ed il libero Lampariello dall’altra. Si affiderà soprattutto agli ultimi due Corigliano per strappare via dalla Marche gara 1 e giocarsi il raddoppio martedì prossimo in terra calabrese.