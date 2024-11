È uno degli ultimi campionati a esser svelato per questa stagione: l’ultimo girone della Serie B, in ambito di volley maschile, finalmente inizia per l’attesa dei tanti tifosi. Piazze storiche, squadre di livello e altre alla ricerca di una conferma saranno protagoniste nell’arco di una stagione da non sottovalutare. La qualità è aumentata, di ciò dovranno essere ben consapevoli i tre team calabresi all’interno del girone H.

Da non sottovalutare la trasferta di Letojanni per una giovane ma determinata Tonno Callipo Vibo. Domani alle 18 l’esordio dei giallorossi sarà valutato con attenzione, il gruppo di Piccioni può essere considerato quasi come una sorta di outsider, la qualità crescente dei ragazzi sarà appetitosa anche per società blasonate alla ricerca di talenti calabresi.

Non nasconde le sue ambizioni nemmeno l’Arpaia Lamezia: alle 18.30, al Pala Sperti, ospiterà la Paomar Siracusa. La società ha chiamato a raccolta i tifosi, che potranno essere il fattore determinante nell’arco di tutta la stagione.

In terra cratense, attesa per Bisignano-Bronte Ct alle 18.30 di domani. Società e pallavolisti cercheranno di riconfermarsi in categoria, ma non sarà facile ripetersi. Nel precampionato si sono comunque registrati progressi, dovrà ora essere il campionato a determinare quale sarà il reale valore del gruppo allenato da D’Amico.

In Serie C maschile, invece, si corre verso il terzo turno. Match clou di giornata sarà la gara del Pala Quattromiglia (domani alle 16) tra Milani Rende e Tonno Callipo. Due squadre in testa, un ottimo rapporto tra società e tanti elementi interessanti da guardare sul parquet: la gara sarà aperta a ogni tipo di pronostico. Cinque gare di sabato in questo turno, dopo Rende ci si sposta dall’altra parte della regione con il confronto tra Franco Tigano e Praia, due squadre che metteranno in campo tanta esperienza, così come sarà intensa Taurianova-Crotone. Alle 18, invece, Corigliano e Volo Lamezia cercheranno i primi punti stagionali: sono due squadre in cerca di riscatto, la partita sarà giocata anche sul filo della tensione. Sempre di sabato, la gara tra Paola e Montalto, due roster che cercheranno la loro dimensione in questo torneo attraverso il bel gioco.

Domenica, infine, due posticipi per chiudere il terzo turno. Molto interessante, per valutare i progressi dei giovani, la contesa tra Area Brutia e Arpaia Lamezia alle 18. A Catanzaro, infine, l’Altaflex chiederà spazio al Magna Grecia (ore 19).