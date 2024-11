È il 31enne Christian Fromm il nuovo schiacciatore della Tonno Callipo Volley, tesserato dopo l’inattesa partenza di Douglas. 204 centimetri di altezza e 99 kg di peso per il nazionale tedesco, nato a Berlino il 15 agosto 1990 ed attualmente impegnato nella Ligue 1 in Francia. Giocava nelle fila del Cannes, che proprio giovedì 15 dicembre ospiterà Perugia per la seconda giornata di Champions League.

Fromm indosserà la maglia numero 1

Lo schiacciatore tedesco indosserà la maglia numero 1 e si è detto subito entusiasta di abbracciare questa nuova avventura in Italia. «Sono molto contento della chiamata da parte della Tonno Callipo. Mi fa molto piacere perché si tratta di un grande Club, con una lunga storia in Superlega. Voglio dare il mio contributo alla squadra, provando ad utilizzare esperienza, forza e tutta la mia energia positiva che ho dentro». Molto fiducioso anche sul futuro della Callipo. «Faremo di tutto – sottolinea Fromm - per risalire in classifica perché la squadra è già forte, in un campionato però molto competitivo dove non ci sono partite facili. Sono sicuro che troverò un bel posto con tifosi molto calorosi, oltre ad un gruppo di giocatori di ottimo livello, molti di loro hanno già tanta esperienza e hanno vinto titoli importanti. Conosco il libero Rizzo con cui ho giocato a Monza. Da parte mia darò il massimo per dare il mio contributo alla squadra: sono davvero già carico per iniziare ad allenarmi. Approdo in una società come la Tonno Callipo molto seria, quindi c’è tutto per poter fare bene, poi ovviamente dipenderà da noi mettere in campo una buona pallavolo».

Il benvenuto della Tonno Callipo

Chiara e determinata anche la voce della società giallorossa, che attraverso il suo vicepresidente Filippo Maria Callipo spiega le motivazioni che hanno fatto ricadere la scelta su Fromm: «Dopo attente valutazioni sul mercato, complicate dal fatto che siamo in una fase avanzata del Campionato, abbiamo reputato che Christian Fromm sia l’elemento migliore per dare manforte alla nostra squadra. Si tratta di un atleta che fa delle doti fisiche il suo punto di forza e sicuramente ci sarà utile in attacco e a muro. Fromm è una vecchia conoscenza della Superlega e si è dimostrato entusiasta alla nostra chiamata. Non vede l’ora di mettersi a disposizione della squadra. Noi dobbiamo continuare a lottare con lo stesso spirito con cui abbiamo giocato contro Padova. Passione, sacrificio e grinta devono essere le coordinate che guideranno il percorso che ci rimane ancora da fare per concludere al meglio questa stagione».

La carriera di Fromm

Per Fromm precedente esperienza in Grecia all’Olympiacos Pireo e due stagioni in Polonia con lo Jastrzebski Wegiel. Braccio potente, bravo al servizio e colpi di spessore in attacco, ha al suo attivo già quattro stagioni in Italia. Infatti, dopo gli inizi in Germania con Berliner TSC, VC Olympia Berlin, VfB Friedrichshafen e Durener, Fromm approda nella nostra Nazione. Nel 2012-13 eccolo in A2 e subito promosso in A1 con il Città di Castello.

Nel 2014 il passaggio a Perugia dove disputa due campionati: nel primo con allenatore Grbic e per compagni, tra gli altri, De Cecco, l’ex Barone, Beretta ed Atanasijevic; nel secondo Kovac in panchina, con i vari Buti, Holt, Russell e Kaliberda in squadra. Ultima annata in Italia nel 2016-17 sempre in A1 nelle fila del Gi Group Monza (allenatore Falasca e per compagno l’attuale libero Marco Rizzo). Nelle quattro annate in A1 Fromm in 90 gare e 325 set giocati ha realizzato 1181 punti, di cui 1011 in attacco, 93 muri e 77 ace. Uno score di tutto rispetto per Fromm, che da oggi metterà al servizio della Tonno Callipo le proprie abilità tecniche e la potenza dei suoi colpi.

Tra i titoli vinti da Fromm in Nazionale (col C.t. Giani) di rilievo la medaglia d’argento nella finale degli Europei nel 2017 persa (3-2) contro la Russia e quella di bronzo al Campionato del Mondo 2014. A livello di Club invece, oltre a due scudetti in Patria con VfB Friedrichshafen nel 2009-10 e 2010-11, anche uno la scorsa stagione con l'Olympiacos Pireo.