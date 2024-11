Cresce la squadra di Aloe e la mente è già rivolta al primo big match stagionale. La dirigenza rendese si aspetta un tutto esaurito al Pala Quattomiglia per il big match, previsto per sabato 26 ottobre alle ore 18

L’inizio convincente era quasi in programma per quanti guardavano con curiosità la società rendese, del resto la New Tech non ha nascosto le sue ambizioni. Già dal precampionato, il club del presidente Gagliardi ha dimostrato di poter puntare in alto, partendo dalle prime amichevoli e andando poi a disputare due partite concrete in campionato.

I sei punti conquistati rispecchiano il valore della New Tech Rende, che domenica ha conquistato l’intera posta in palio contro la Virtus Lamezia, dominando nei primi due set e chiudendo la gara forse con qualche leggero affanno. Squadra da osservare per bene quella allenata da coach Aloe, che sarà probabilmente una delle protagoniste per la vittoria finale della Serie C: a Lamezia ha iniziato il match con Totera come palleggiatore, Marasco opposto, Gaetano e Sicilia al centro, Pisani e Grandinetti come schiacciatori, mentre Pisano e Tarasco hanno avuto un’alternanza nel ruolo di libero, abili a ricevere e a essere così i primi fari nel contrapporre il gioco.

I tifosi sono già contenti per le prime trame di gioco viste in questa stagione: la squadra sta dimostrando la giusta concentrazione in campo, risultando determinante in attacco grazie a un potenziale che è in rampa di lancio. Proprio guardando ai supporter, il fattore casa potrà essere determinante per il seguito del campionato. Dopo l’accoglienza festosa contro la Magna Grecia, la dirigenza rendese si aspetta un tutto esaurito al Pala Quattomiglia per lo scontro diretto contro la Tonno Callipo Vibo, previsto per sabato 26 ottobre alle ore 18.

È una gara di tutto rispetto quella che contrappone i due team, la storia di Vibo del resto parla da sé ma il presente sta regalando comunque buone soddisfazioni. I giovani di questo nuovo corso vibonese stanno già convincendo coach Defina e contro il Crotone (vittoria per 3-1 dei giallorossi) gli addetti ai lavori hanno visto una squadra già ben affiatata. Lo scontro diretto varrà quindi il primato, chi vincerà sabato probabilmente diventerà una sorta di “lepre” per il torneo di Serie C maschile.