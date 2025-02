Il campionato è andato in pausa permettendo così alla seconda competizione stagionale di poter entusiasmare i tifosi un po’ in tutte le piazze della regione. L’obiettivo è di dare minutaggio alle ragazze, ma anche di valutare al massimo la seconda fase della stagione

Il mese di febbraio è da dedicare alla Coppa Calabria in rosa, una competizione che entra in gioco per “spezzare” la routine del campionato, dopo la conclusione della prima fase e i relativi verdetti per stabilire le classifiche della seconda parte ad orologio, sia sul versante della promozione che per mantenere la categoria (se ne riparlerà addirittura nel weekend dell’8-9 marzo).

Il meccanismo di Coppa è più “masticabile”: quattro gironi in ballo, le vincitrici andranno poi al gran ballo finale per la conquista del trofeo. Si giocherà in questo weekend, mercoledì prossimo e nel prossimo fine settimana: i gruppi così, in otto giorni, avranno così dato i loro primi verdetti.

Tra turnover e sogni di gloria, dati anche dal piazzamento maturato in campionato, arriva l’incontro del Girone A tra Cirò e Silan: nel match di domani alle 18 favorita la squadra di casa, che ha perso qualche giorno fa l’imbattibilità stagionale ma è di certo una delle corazzate più importanti del torneo regionale.

Il Girone B vedrà due confronti interessanti, il sabato sarà coinvolgente partendo dal match tra Pizzo e Stella Azzurra, le ragazze di casa partono decisamente favorite, il Catanzaro nelle ultime giornate ha calato decisamente il suo ritmo. Sarà combattuta anche Arpaia Lamezia-Gioia Tauro, confronto tra buona gioventù in evidenza.

Il Girone C si spalmerà tra domani e domenica, il primo incontro porrà sul parquet una Todosport carica dal primo posto maturato nella zona centro-meridionale contro un Cosenza spesso outsider nell’altro gruppo. Domenica, invece, Diper Cinquefrondi in casa contro Pink Lamezia.

L’ultimo gruppo vedrà un bel raffronto tra Paola e Rossano, domani in casa le tirreniche vorranno proseguire la loro striscia positiva contro le bizantine, infine la New Teosidos ospiterà il Cutro.

Per dovere di cronaca, si giocherà anche la competizione sul versante delle compagini che militano in Serie D. In campo quindi: Top Volley-Ciesse Pizzo nel primo gruppo, il Crotone che in due giorni affronterà Magna Grecia (oggi) e Filadelfia, domani ancora fuori casa. A chiudere: Punta Alice-Kaulonmixta, Kermes-Evergreen, Pepea-Nicotera.